Beautiful anticipazioni: Wyatt e Flo possibile riavvicinamento ma Sally non sta a guardare

Tra Sally e Quinn inizierà una nuova battaglia tra donne come non si vede da tempo? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful per la puntata di domani 28 marzo 2020. Cosa succederà nell’episodio del sabato della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio quello che sta per accadere…Avrete visto che Quinn, discutendo con Wyatt gli ha fatto notare che lui e Flo stavano davvero molto bene e che lei ha sempre avuto un debole per la sua ex ragazza. Ma oggi Wyatt ha una nuova fidanzata e questo Quinn sembra averlo dimenticato. Forse perchè non approva la giovane e ambiziosa stilista, pensa che suo figlio meriti altro?

Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 28 marzo 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 MARZO 2020

Sally ha ascoltato tutto quello che la madre del suo fidanzato ha detto e non sembra essere molto entusiasta di quello che sta succedendo. Anche se Wyatt l’ha rassicurata dicendole che tra lui e Flo non c’è nulla, è chiaro che la ragazza stia in qualche modo ripensando a tutto quello che sta accadendo. E il fatto che Quinn non approvi questa relazione, non la rende molto tranquilla. Le due hanno uno scontro e Wyatt alla fine chiede a sua madre di scusarsi con Sally per quello che è successo. Nel frattempo alla Forrester c’è chi si augura che la ragazza possa tornare a lavorare insieme a loro e decida di rinunciare al progetto della Spectra Fashion.

Cosa succederà? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful, come sempre da non perdere. L’appuntamento anche al sabato è per le 13,40 mentre domenica Beautiful ci aspetta alle 14 a seguire poi andrà in onda Una vita.