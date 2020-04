Beautiful anticipazioni: Liam e Hope vicini allo strappo, Brooke interviene

Tutti pronti per una nuova puntata di Beautiful che andrà in onda sabato pomeriggio su Canale 5? Noi ci saremo e come sempre non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Il 4 aprile 2020 Beautiful ci aspetta come sempre alel 13,40 per un nuovo imperdibile appuntamento.

Come avrete visto nelle ultime puntate, Brooke sta osservando l’atteggiamento di Hope per capire quello che sta succedendo a sua figlia. Ha paura infatti che la ragazza, stando vicina a Douglas possa in qualche modo anche allontanarsi da Liam. Brooke non vuole in nessun modo che Hope metta a rischio il suo matrimonio con Liam anche perchè si rende conto che Steffy, sarebbe subito pronto a prendere il suo posto, senza pensarci troppo…Ma sta davvero per accadere questo, e che ruolo avrà Thomas in questa vicenda? L’ex di Caroline sembra essere molto interessato a Hope…Potrebbe nascere qualcosa tra i due?

Scopriamo i dettagli con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Beautiful. Vi ricordiamo che oltre alla puntata del sabato, Beautiful ci aspetta anche alla domenica intorno alle 14.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 APRILE 2020

Brooke si rende conto che Hope è sempre più presa dal piccolo Douglas. Il bambino le ha persino chiesto se vuole essere la sua nuova mamma e Hope inizia a vedere la luce dopo il buio provato per la morte della piccola Beth. Brooke però non vuole che sua figlia dimentichi che ha già una famiglia e per questo decide di affrontare Liam per fargli capire che Hope ha bisogno di sentirsi amata e lui deve dimostrarle tutto il suo amore in questo difficile momento.

Nel frattempo tra Quinn e Sally esplode l’ennesimo litigio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 4 aprile 2020.