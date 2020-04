Una vita anticipazioni: Padre Bartolomè è davvero sincero con Telmo e Lucia? Nuove ombre

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 5 aprile 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci raccontano cosa sta succedendo nel quartiere! Avrete visto che Ramon ha iniziato ad avvicinarsi alla piccola Milagros e che Celia in qualche modo è attaccata da Felipe per il suo atteggiamento…Nel frattempo Telmo e Lucia si preparano per il loro futuro: che cosa faranno, si sposeranno? I due sembrano fidarsi ciecamente in questo periodo, di padre Bartolomè che dà preziosi consigli su quello che dovrebbero fare. Ma siamo davvero sicuri che il frate abbia buone intenzioni? Come abbiamo spesso visto ad Acacias 38, nulla è come sembra e spesso, anche le persone più innocenti, si trasformano in persone senza scrupoli…

Non ci resta che scoprire quello che succederà nella prossima puntata di Una vita, ecco per voi le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 5 APRILE 2020

Dopo aver fatto per la prima volta l’amore, Lucia e Telmo si confrontano tra di loro e, per non vivere a lungo nel peccato, decidono di sposarsi. Spronati dall’apparente integerrimo Frate Bartolomè, i due avviano anche i preparativi della Fondazione benefica in cui dirottare tutti i soldi dei Marchesi di Valmez. Intanto, l’ossessione che Celia ha per Milagros non fa altro che aumentare, tant’è che Felipe è visibilmente infastidito per l’atteggiamento assunto dalla consorte.Al contempo Ramon sembra finalmente avvicinarsi alla piccola e non gradisce affatto la presenza di Celia che sembra essere sempre più attaccata alla bambina…

Nonostante l’aiuto che gli ha offerto Rosina, Inigo decide di ipotecare La Deliciosa pur di sottrarre la sorella Flora dalle grinfie di Andres; per fortuna lo strozzino, una volta ottenuto il denaro, lascia andare la ragazza.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 5 aprile 2020. Vi ricordiamo che la soap non va in onda al sabato ma ci aspetta domenica.