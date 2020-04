Una vita anticipazioni: nuovo omicidio ad Acacias 38, Batan muore

Ramon non ha intenzione di tollerare ancora gli atteggiamenti di Celia dopo quello che è successo con la bambina. Non è sua madre e non può entrare e uscire dalla loro casa portando via la piccola Milagros senza dire nulla. Che cosa farà, le impedirà di vedere la piccola? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 8 aprile 2020.

Per fortuna ad Acacias 38 ci sono buone notizie. Flora è stata davvero liberata e adesso tutta la famiglia può festeggiare! Nell’ultimo periodo sono successe molte cose brutte ma a quanto pare, la serenità sta per tornare nel quartiere, quanto durerà? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 APRILE 2020

Dopo aver saputo da Celia quello che è successo, Felipe decide di parlare con Ramon ma chiaramente il punto di vista dell’uomo è diverso da quello della donna ossessionata dalla piccola Milagros. Felipe parla di un ritardo ma le cose stanno chiaramente in modo diverso. Samuel intanto riceve una nuova visita dell’usuraio: deve ancora saldare il suo debito…Celia decide di scusarsi con Ramon per cercare di rimediare a quanto accaduto…

A casa di Rosina si festeggia per il ritorno di Flora anche se Inigo porta un mazzo di fiori che provocano l’allergia della madre di Leonor…Tito intanto, aiutato da Flora, si prepara per il suo nuovo lavoro mentre Telmo e Lucia continuano a progettare il loro matrimonio felici di come procedono le cose…Ramon dà ordini precisi a Fabiana in modo che Celia non faccia come vuole nella loro casa. Ma Celia non sembra voler sottostare al volere di una domestica…

La quiete ad Acacias 38 viene bruscamente interrotta dall’omicidio di Batan, chi è stato?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 8 aprile 2020 su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap ci aspetta come sempre alle 14,10 a seguire andrà in onda un film tv del ciclo Rosamunde Pilcher. Domani inoltre ultimo appuntamento con il day time del Grande Fratello VIP 4 che chiude i battenti!