Il segreto anticipazioni: come andrà a finire il sequestro in stazione? I rivoluzionari avranno la meglio?

In questi giorni post feste pasquali, il pubblico di Canale 5 che segue ormai da sette anni Il segreto, ha imparato a conoscere i nuovi protagonisti della soap spagnola. Nuove famiglie sono arrivate a Puente Viejo e molte cose sono successe nei quattro anni successivi al grande incendio causato da Fernando Mesia. Le nuove puntate della soap spagnola sono iniziate con un grande colpo di scena: il sequestro delle figlie di Don Ignacio da parte dei rivoluzionari e quello del figlio della marchesa che continua a sperare che in realtà il giovane non fosse su quel treno…

Ma cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 16 aprile 2020? Come andrà a finire questo sequestro? I rivoluzionari avranno la meglio? Scopriamolo con le anticipazioni, ecco le ultime notizie per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 APRILE 2020

D. Ignacio e Urrutia continuano ad avanzare e riescono a raggiungere “Juan el pata liebre”. Solozábal cercò di calamitare i ribelli e di riconsiderarli. I ribelli lo portano davanti alle persone che stanno tenendo sotto sequestro e l’uomo si rende conto che le sue figlie stanno bene. Riconosce Adolfo, che è stato anche detenuto per il suo status di figlio della Marchesa.

Mauricio parla con il capitano Huertas del rapimento, ma secondo la marchesa è arrivato il momento di agire con forza usando le maniere dure. Non ne ha ancora la certezza ma ormai è convinta che suo figlio sia tra le persone che sono state rapite.

Antoñita, la cameriera, parla a Marqueda della situazione della Marquesa, ed è che è molto preoccupato per quello che è successo. Antoñito deve molto alla Marquesa e non vuole vederla soffrire.

Nel frattempo, la madre di Adolfo e Tomás rimane molto preoccupata, specialmente quando apprendono che Urrutia e Ignacio si sono presi la libertà di infiltrarsi nei ribelli, mettendo in pericolo gli ostaggi. Chiede a Tomas di fare qualcosa, perchè è arrivato il momento che anche la sua famiglia inizi a esporsi.

Tomás visita Marcela con cui confessa: sua madre gli ha chiesto di intervenire nel rapimento della stazione ferroviaria, ma ha rifiutato. Marcela sembra essere d’accordo con la decisione di Tomas…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 16 aprile 2020 su Canale 5.