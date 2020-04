Il segreto anticipazioni: dove si nasconde Francisca chi la sta aiutando, Raimundo la trova?

Non potevano mancare oggi le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nelle prossime puntate? Lo scopriamo partendo dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto di domani 21 aprile 2020. Stiamo iniziando a conoscere i nuovi arrivati a Puente Viejo e anche a capire le dinamiche ma i vecchi protagonisti della soap spagnola tengono ancora banco. Ad esempio in questi giorni, con il ritorno in paese di Raimundo, molti spettatori continuano a chiedersi che fine ha fatto Donna Francisca…Se lo chiede anche Mauricio. Fino a poche settimane prima pare vivessero felici insieme. Poi tutto è cambiato, ma che cosa è successo? Francisca ha chiesto il divorzio a suo marito e poi è scomparsa nel nulla. Raimundo continua a credere che sia tornata in paese, visto che dopo l’incendio, non ha mai smesso di pensare alle sue radici. Ma le sue ricerche a quanto pare non sono andate a buon fine…Tra l’altro Raimundo ha anche scoperto che molte cose sono cambiate…Ad esempio Marcela potrebbe avere una relazione con un altro uomo mentre Matias, uscito dal carcere, non ha più dato sue notizie…

Ma cosa accadrà nella puntata de Il segreto in onda domani? Ecco per voi le anticipazioni.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 APRILE 2020

Don Ignacio è sospettato di essere un repubblicano sovversivo, motivo per cui dovrà dare una testimonianza più dettagliata sui fatti accaduti alla stazione. Rosa, Carolina e Marta, preoccupate per la situazione venutasi a creare, invitano il padre a lasciare da parte i suoi ideali per evitare l’arresto. Isabel, invidiosa del successo della fabbrica di Don Ignacio, obbliga Cosme – un’operaio della sua miniera – a presentare una denuncia contro di lui.

Data la mancanza di notizie di Francisca, Raimundo decide di lasciare Puente Viejo per andare altrove. In realtà come vedremo nelle prossime puntate de Il segreto, Raimundo non sbagliava pensando che sua moglie fosse in paese ma non sa che c’è qualcuno che la sta aiutando. Di chi si tratta?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 21 aprile 2020 su Canale 5 ore 16,20 dopo Uomini e Donne.