Beautiful anticipazioni: un patto segreto tra 3 donne condanna Hope

Pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni che ci rivelano come sempre la trama della puntata della soap in onda domani 8 maggio 2020. Nella prossima puntata di Beautiful scopriremo che cosa hanno deciso di fare Flo, Shauna e Zoe. Le tre donne sono legate a quanto pare dal grande segreto: Zoe ha paura che se si scoprisse quello che suo padre ha fatto lei perderebbe tutto, dal lavoro agli affetti: Shauna è appena arrivata a Los Angeles e non vuole privarsi della vita agiata che essere una parente delle Logan potrebbe dargli. E Flo che è la prima a essere coinvolta di persona in questa vicenda sente da una parte che deve dire tutto a Hope ma dall’altra vuole restare con la sua nuova famiglia. Cosa succederà quindi adesso? Le tre donne decideranno di tacere per sempre?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 MAGGIO 2020

Flo sembrava essere davvero intenzionata a raccontare tutto a Hope ma quando sua cugina l’ha chiamata per proporle un lavoro alla Forrester Creations le cose sono cambiate. Shauna e Zoe l’hanno invitata a riflettere su come la sua vita potrebbe cambiare e poi tutti sono felici perchè lei ha dato Phoebe in adozione a Steffy, rendendo la sua vita speciale…

Flo decide di seguire il consiglio di sua madre e stringe un patto con Zoe e Shauna: non diranno nulla dello cambio di culla, non diranno nulla a Hope della piccola Beth.

Sally e Thomas si sono incontrati per discutere di quello che sta succedendo da quando il Forrester è tornato. Thomas ha parlato alla sua ex di quello che sente per Hope ma Wyatt li ha interrotti sul più bello e non ha affatto gradito quello che ha visto. Così lui e Sally finiscono con il litigare proprio a casa di Flo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 8 maggio 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.