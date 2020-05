Il segreto anticipazioni: Adolfo pazzo di Marta mentre Rosa si strugge per lui

Cosa succederà nella prossima puntata de Il segreto? Le ragazze avranno modo di parlare con Adolfo prima della loro partenza per Bilbao, lasceranno per sempre Puente Viejo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap di domani 20 maggio 2020. Nella prossima puntata capiremo anche come si evolverà la storia tra Matias e Marcela. La ragazza ha capito che suo marito ha una tresca con un’altra donna ma Matias nega. Intanto Raimundo ha cercato di far capire a suo nipote che la famiglia viene prima di tutto ma a quanto pare il giovane non è lo stesso che l’Ulloa aveva lasciato un tempo, prima che l’incendio cambiasse tutto…E Francisca invece, continua a essere nascosta senza sapere che suo marito la sta cercando ed è a pochi passi da lei…

Non ci resta che scoprire adesso che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, 20 maggio 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 MAGGIO 2020

Ignacio cerca di convincere le sue figlie che è meglio tornare a Bilbao, ma Rosa rimane ostinata nel continuare il suo fidanzamento con Adolfo. Ignacio la mette in guardia: tutto quello che ha a che fare con la famiglia della marchesa non promette niente di buono…

Su insistenza di Manuela, Marta confessa di essere sfuggita per un bacio appassionato ad Adolfo. La governante non sa come reagire poiché frequenta le sorelle in una situazione molto complicata, specialmente Marta. Manuela cerca di avvertirla che è meglio convincere Rosa a tornare a Bilbao. L’uomo d’affari raccoglie le sue tre figlie e chiede che siano mature e accettino la realtà: devono tornare per il bene di tutta la famiglia.

Adolfo prova a parlare di quello che sta succedendo con le sorelle Solozábal con Tomas. Si rende conto che ha tirato la corda ma allo stesso tempo capisce di essersi innamorato di Marta, non di Rosa. Tomás chiede ad Adolfo di accompagnarlo all’ostello, solo con l’intenzione di tenerlo sotto sorveglianza. Marcela si scusa con Tomás per averlo usato per sfogarsi in merito alle complicazioni del suo matrimonio. Quando la marchesa visita Francisca, confessa la sua preoccupazione per i ritardi negli acquisti. Isabella l’ avverte che ci vorrà molto tempo per riguadagnare la sua posizione a Puente Viejo.

Raimundo confessa a Mauricio di sentire che Francisca è molto vicina anche se non sa dove possa trovarsi. Poi affronta Matias; dice a suo nipote che la famiglia viene al primo posto e che deve smetterla di comportarsi in questo modo. L’Ulloa lo mette davanti alla verità: ha persino scoperto che ha un’amant…