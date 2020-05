Beautiful anticipazioni: Bill all’attacco di Katie ma attenzione a Shauna

Hope ha scelto di stare al fianco di Liam ma Thoma ssi arrenderà? Getterà la spugna così facilmente? La sensazione è che non lo farà e che quindi vedremo Hope ancora sotto attacco! Scopriamo quelle che sono le ultime notizie con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 27 maggio 2020. Cosa vedremo nell’episodio di domani su Canale 5? Bill come avrete visto continua a pensare che Katie debba stare al suo fianco e non riesce a capire perchè abbia rifiutato la sua proposta di matrimonio. Ma a quanto pare la Logan non vuole soffrire ancora una volta e non vuole che Will la riveda prima felice al fianco di suo padre e poi magari, ancora una volta lontana da lui…

Scopriamo quindi cosa sta per succedere con le anticipazioni di Beautiful e la trama di domani 27 maggio 2020, ecco le ultime notizie da Los Angeles!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 MAGGIO 2020

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: cosa succederà? Avrete visto che Bill sta studiando un piano per far si che Katie alla fine accetti la sua proposta di matrimonio ma le cose non sono così semplici. La donna infatti non vuole sposare Bill…L’imprenditore ne parla con Justin e cerca di capire il motivo per il quale Katie continua a rifiutare le sue proposte…

Secondo Brooke Katie dovrebbe sposare Bill che negli ultimi mesi tra l’altri si è anche dimostrato un buon padre. Ma Katie confida a Brooke che non si fida fino in fondo del suo ex e che ha paura che poi a rimetterci possa essere ancora una volta Will che invece proprio adesso ha ritrovato la pace e la serenità giusta.

Cosa farà Katie, si lascerà conquistare da Bill? Non perdete di vista Shauna, la madre di Flo. Quello che al momento è infatti uno scambio di vedute tra una ex coppia, presto diventerà un triangolo amoroso visto che a quanto pare la donna è pronta a fare di tutto per di conquistare l’imprenditore con il quale in passato ha avuto una relazione…