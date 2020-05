Una vita anticipazioni: Ramon deciderà di confessare quello che è successo davvero a Celia?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita, cosa succederà nella puntata di domani 27 maggio 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38. Nella puntata di Una vita di domani, vedremo la seconda parte dell’episodio 976 in onda su Canale 5 come sempre alle 14,10. Avrete visto che Genoveva è stata portata in carcere dopo la denuncia delle vicine. Inoltre tra Felipe e Ramon c’è stata una accesa discussione durante la quale, l’ex avvocato ha ferito il padre di Antonito…Intanto Telmo ha deciso di restare ad Acacias 38 perchè vuole andare fino in fondo e scoprire se davvero il piccolo Mateo è suo figlio.

E nelle prossime puntate della soap spagnola che cosa succederà? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38, ecco per voi tutte le novità!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 MAGGIO 2020

Lucia dopo aver saputo quello che è successo con Ramon va da Felipe. Mal’uomo usa dei toni molto forti anche con lei. Le spiega che Ramon vuole a tutti i costi passare da vittima ma che in realtà è un assassino e lui non può perdonarlo per quello che è successo. Telmo cerca conforto in Fabiana e le spiega che non andrà via. Cinta invece cerca di farsi perdonare dai suoi genitori che cercano di capire perchè è stata espulsa e perchè non ha detto nulla a loro di quello che era accaduto…Carmen molto preoccupata per quello che è successo tra Ramon e Felipe va a vedere come sta il suo nuovo amico. Tra di loro c’è qualcosa di speciale ma per il momento nessuno dei due sembra fare il primo passo! Ramon tra l’altro continua a ricordare quello che è successo con Celia ma al momento non ne parla con nessuno…

Genoveva intanto, dopo aver trascorso la notte in carcere torna a casa. Samuel l’accoglie a braccia aperte, non ha nessuna intenzione di rinfacciarle qualcosa in merito a quanto accaduto e le dimostra tutto il suo affetto.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 27 maggio 2020 su Canale 5.