Il segreto anticipazioni: Rosa si concede ad Adolfo, si sposeranno?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda lunedì 1 giugno 2020? Un nuovo mese inizia in compagnia de Il segreto che ci aspetta lunedì. Una programmazione diversa per il primo e il 2 giugno 2020. Infatti nel pomeriggio dell’1 e del 2 giugno Il segreto andrà in onda un film mentre dal 3 giugno la soap spagnola ci aspetta dopo Uomini e Donne che torna in onda con le ultime puntate.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL PRIMO GIUGNO 2020

Rosa riesce a sedurre Adolfo e si concede al giovane. Dopo aver parlato con suo fratello, decide di confessarlo a sua madre, ma non sa cosa fare, potrebbe infatti non essere questa una buona idea…

Tomás vuole chiedere il perdono di Marcela, ma non si aspetta che la giovane donna vada a Munia con Matías. Adolfo decide e confessare a sua madre quello che è successo a Rosa: accetterà la responsabilità di tutto.

Maqueda e la Marchesa cercano di appianare dopo le problematiche delle ultime settimane. La rimprovera per essere così distante, mentre Isabel gli ricorda che ognuno ha un posto. Il caposquadra afferma che le tensioni si sarebbero potute allentare se lei avesse deciso di vendere la miniera…Poi arrabbiato se ne va…

Matías e Marcela sembrano voler darsi un’altra possibilità ed entrambi ricordano tempi migliori, quando si amavano follemente. Matías ha deciso di andare con Marcela e la ragazza a Munia. È così assorbito da questa nuova opportunità, che dimentica di avere un appuntamento con Alicia. Tomas assiste a una scena di affettuoso riavvicinamento tra Matías e Marcela e capisce che per lei non conta più nulla. Alicia continua ad aspettare Matías ma non sa che lui è partito con la sua famiglia.

Quando la festa a La Casona volge al termine, Ramón è piuttosto brillo e confessa persino a uno stupito Ignacio, che sta pensando di chiedere la mano di Marta. Solozábal è perplesso da questa eventualità. Quando Rosa torna a casa, Manuela nota che la giovane donna è molto cambiata, ma non immagina che ciò sia dovuto al fatto che si sia concessa ad Adolfo. La giovane donna gli assicura che adesso le cose cambieranno ma che non potrà comunque dimenticare quello che Marta le ha fatto.

D. Ignacio dice a Marta che Ramón ha chiesto la sua mano, ma le chiarisce che non c’è nulla tra di loro. La ragazza non ha nessuna intenzione di sposarsi e dice che sarà lei stessa a dirlo al cugino. Ramón si vergogna per quanto successo e assicura D. Ignacio che sarà lui a prendere la sua posizione in Puente Viejo.

Appuntamento a lunedì con una nuova puntata imperdibile de Il segreto.