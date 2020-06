Una vita anticipazioni: Lucia confessa, pronta a lasciare suo marito per Telmo?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 5 giugno 2020? Lucia dirà finalmente a Telmo che il piccolo Mateo è suo figlio? E che cosa succederà dopo, la donna deciderà di lasciare suo marito per vivere la storia d’amore che ha sempre sognato al fianco di Telmo? L’ex sacerdote la perdonerà per tutto quello che gli è stato taciuto in 10 anni? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani 5 giugno 2020. Andrà in onda la prima parte dell’episodio 981 di Acacias 38.

Si chiude la settimana all’insegna della soap di Canale 5 e non mancheranno i colpi di scena perchè si sa, ad Acacias 38 tutto può succedere. Avrete anche visto che Cinta ha dato uno schiaffo al suo pretendente, non sappiamo il motivo ma presto lo scopriremo…Riusciranno Bellita e suo padre a trovarle un fidanzato? Vedremo…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 GIUGNO 2020

Lucia alla fine racconta per filo e per segno quello che è successo dieci anni prima, quando aveva scoperto di essere incinta di Telmo. Lui ormai se ne era andato e lei rischiava di diventare una donna disonorata. Ha scelto di fare il possibile per dare al piccolo Mateo una infanzia tranquilla e serena. Telmo ascolta il racconto distrutto dal dolore: dieci anni di vita persi stando lontano dalla donna che amava e da suo figlio, solo per una menzogna…

Bellita non riesce a credere che Noberto possa aver fatto qualcosa di inopportuno e se la prende con Cinta ma suo padre la difende. Intanto Felipe si infuria perchè ha scoperto che dietro il nuovo lavoro c’è Ramon…

Tra Genoveva e Samuel c’è uno scontro…Cinta alla fine racconta ai suoi genitori quello che è successo mentre era a teatro con quello che doveva diventare suo marito…Sarà vero? Lucia decide di dare a Telmo modo di conoscere meglio suo figlio. Ursula porta quindi il piccolo in locanda in modo che possa passare del tempo con suo padre. Mateo è felicissimo di poter rivedere il suo amico.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 5 giugno 2020.