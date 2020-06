Una vita anticipazioni: Lucia lascerà Eduardo per Telmo?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 8 giugno 2020 su Canale 5? Siamo giunti all’episodio 982 di Acacias 38, domani, nel pomeriggio di Canale 5, vedremo la prima parte. Vi ricordiamo che domani e dopo domani dopo Una vita andranno in onda le ultime due puntate di Uomini e Donne della stagione mentre da mercoledì dopo la soap spagnola vedremo la serie turca Day Dreamer-Le ali dell’amore! Ma torniamo ad Acacias 38: avrete visto che alla fine Lucia ha deciso di dire tutto a Telmo e di fare in modo che il suo ex, recuperi anche il tempo perso vicino a Mateo. Intanto ad Acacias 38 è tornato un uomo dal passato di Genoveva, pronto a minacciarla…

Cosa succederà dunque nella prossima puntata della soap di Canale 5? Ecco per voi le news le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 GIUGNO 2020

Samuel sembra essere disposto a soddisfare le richieste di Ariza ma Genoveva lo mette in guardia: in passato ha sempre mentito e ingannato tutti e forse lo sta facendo ancora…Carmen e Ramon escono insieme, tra i due sembra essere nato un certo feeling. Bellita invece continua a volere che sua figlia trovi il prima possibile un fidanzato e si sistemi e la invita a essere meno arrogante e ad avere meno pretese.

Genoveva si sfoga con Samuel e gli parla di alcune cosa che successero con Cristobal. Ha paura che l’uomo la stia davvero cercando e che possa farle di nuovo del male. Ma l’Alday cerca di rassicurarla: non permetterà che tutto questo accada…

Ramon spera che Felipe continui con il lavoro anche se ha scoperto che è stato lui a trovarlo. Mentre è in casa con Eduardo, Lucia pensa al suo incontro con Telmo. Ha ritrovato l’amore, ma cosa farà, lascerà suo marito? Le condizioni di salute dell’uomo sembrano peggiorare di giorno in giorno.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 8 giugno 2020.