Il segreto anticipazioni: Carolina nasconde un segreto, che cosa è successo?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto. Come avrete visto già dal 10 giugno 2020, le puntate della soap spagnola si sono allungate e sono tornate nella versione originale, quella di circa 40 minuti. Proviamo quindi con le anticipazioni a scoprire quello che accadrà nella puntata in onda domani 11 giugno 2020. Purtroppo, come era prevedibile, alla fine alla miniera, viste le scarse misure di sicurezza, c’è stato un crollo. Una pessima notizia per Isabella e per tutta la famiglia…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 GIUGNO 2020

Procedono le operazioni per salvare la vita ai minatori che sono rimasti intrappolati dopo il crollo. La Marchesa si arrabbia moltissimo scoprendo che Maqueda è all’interno della miniera e che sta guidando la squadra che dovrebbe salvare i minatori rimasti intrappolati. Quando la marchesa appare sulla scena dell’incidente, Damián la accusa direttamente di essere la colpevole del crollo. Sul posto ci sono anche Adolfo e Tomas che impediscono alle persone presenti di aggredire Isabella che ha rischiato il linciaggio. Cosa succederà adesso? La marchesa sembra aver fatto ancora una volta la scelta sbagliata.

Tomás e Adolfo temono già che i minatori finiranno l’ossigeno prima che il caposquadra riesca a salvarli. Sanno che devono fare tutto il possibile per salvare vivi i 9 minatori. Se qualcuno muore, Isabella sarà la sola responsabile della sua morte. I primi salvati escono vivi, ma Maqueda appare con un cadavere …

Marta continua a chiedere a sua sorella di perdonarla e Rosa a quanto pare alla fine accetta una tregua ma impone una condizione: deve stare lontana da Adolfo. Quando le sorelle Solozábal celebrano la riconciliazione con Manuela, Carolina riceve una nota che la fa scappare.

D. Ignacio e Urrutia parlano del viaggio a Jaca ma vengono interrotti dal Capitano che li informa dell’accaduto. Nel frattempo, Carolina è ancora scomparsa dopo la sua paura, e iniziano a cercarla. Quando Ignacio sta per annullare il suo viaggio a Jaca a causa della scomparsa della figlia più piccola eccola che ritorna…Che cosa le è successo?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 11 giugno 2020 su Canale 5.