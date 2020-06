Beautiful anticipazioni: Hope non cambia idea, Thomas ha vinto

Steffy cerca di stare per quello che può, vicina a Liam in questo momento difficile. Sa bene che nulla tra di loro potrà tornare come prima, almeno per ora. Hope lo ha lasciato ma questo non significa che Liam si senta libero di vivere un nuovo amore…Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 12 giugno 2020. Nella prossima puntata della soap americana vedremo infatti anche il primo incontro tra Steffy e Hope. La stilista è tornata da poco da Parigi e non si aspettava di trovare tutti questi cambiamenti. Liam ha provato a spiegarle che cosa è successo ma Steffy ha intenzione di parlare con Hope per capire meglio quanto sta succedendo…Thomas invece con il suo atteggiamento arrogante affronta Liam e gli dice che Hope ha fatto la scelta giusta perchè il suo posto è vicino al piccolo Douglas…

Vediamo quindi quella che è la trama della puntata di Beautiful di domani 12 giugno 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 GIUGNO 2020

Steffy decide di avere un faccia a faccia con Hope per capire che cosa sta succedendo e che cosa vuole fare del suo matrimonio. Hope quindi le spiega che ama ancora Liam ma che non può dargli quella famiglia che sogna da sempre. Liam poi ha già una figlia e Hope pensa che il suo posto sia al fianco di Kelly che ha bisogno di un padre per crescere. E poi c’è anche Phoebe, mentre lei non può dare nulla di tutto questo a suo marito.

Steffy cerca di invitare Hope a ripensarci ma la giovane non sembra voler cambiare idea. Steffy si rende conto che il divorzio per Liam non significherà necessariamente tornare insieme a lei…Hope invece vuole essere utile per qualcuno e pensa che il suo posto nel mondo, in questo momento, sia al fianco del piccolo Douglas che la vede come una seconda mamma.