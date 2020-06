Una vita anticipazioni: Lucia vuole inscenare la morte di suo marito uccidendolo?

Andrà in onda domani 26 giugno 2020 una nuova puntata di Una vita e noi come sempre vi raccontiamo le anticipazioni che ci rivelano quelle che sono le ultime notizie da Acacias 38. Domani vedremo la seconda parte dell’episodio 991 di Acacias 38 e scopriremo che cosa sta facendo davvero Lucia: perchè è tornata a obbedire a suo marito, che intenzioni ha? Perchè non è scappata con Telmo anche se le resta poco da vivere? Che cosa vuole fare davvero la donna? Samuel rischia di finire in carcere e il passato di sua moglie sta per bussare di nuovo alla loro porta? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci raccontano tutto quello che sta per accadere, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 26 GIUGNO 2020

Samuel chiede a Méndez di lasciare sola sua moglie e gli dice che Ariza è morto e che ha bisogno dell’aiuto di Genoveva.

Bellita decide di voler tornare sul palco, ma José non è così sicuro, teme che prenderà una cantonata e che il successo non sarà quello di un tempo.

Mentre i vicini stanno progettando di fare una raccolta per salvare la pala d’altare della Vergine, Bellita appare e li informa che sta tornando per fare spettacolo. Cinta è eccitata pensando di recitare con sua madre.

Antoñito viene a sapere che Ramón è uscito e che Felipe lo ha seguito. Poiché Ramón non appare tutto il giorno Antoñito e Lolita sono preoccupati se c’è stato uno scontro tra i due. Alla fine, Ramón ritorna nel quartiere con Fulgencia e chiede a Felipe di ascoltarla. Ramon vuole dimostrare a Felipe che ha raccontato la verità sulla morte di Celia e ha le prive per dimostrare quello che sta dicendo.

Eduardo prova a parlare con il piccolo Mateo per scoprire da lui se sta incontrando Telmo ma il bambino sembra essere bravo a mentire, almeno per ora. Lucia però ha paura che Eduardo possa scoprire quello che è successo…Che cosa farà la donna ha intenzioni malvagie ?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita…