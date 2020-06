Una vita anticipazioni: Samuel rischia grosso mentre Felipe decide di andar via

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 29 giugno 2020? Vi ricordiamo che questa settimana dopo la puntata del sabato in onda in prime time su Rete 4, la soap spagnola ci aspetta al lunedì. Non si va in onda di domenica. Prendiamo quindi nota e passiamo alle anticipazioni per la puntata del 29 giugno, vedremo la prima parte dell’episodio 994 di Acacias 38. Avrete visto che Telmo sembra aver deciso di lasciare la città mentre Lucia si ostina a voler restare con suo marito. Ma che cosa sta nascondendo la donna, ha un piano? Samuel continua a chiedere a tutti i vicini un prestito ma nessuno sembra avere intenzione di concederlo, rischia la vita? Ramon, dopo aver dimostrato a Felipe che non è un assassino, si prepara a commemorare sua moglie ma anche Celia…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 29 GIUGNO 2020

Samuel ha ancora bisogno di soldi e chiede a Felipe un prestito, ma anche l’avvocato dice di no all’ex gioielliere che sta perdendo le speranze… Esaurisce il suo ultimo proiettile e va a chiedere soldi a Lucia, che rifiuta anche di darglielo. In realtà la donna gli dà il poco che ha in casa, e Samuel apprezza comunque questo gesto. Le cameriere da un lato e Rosina e Liberto dall’altro condividono le impressioni di Samuel e si rendono conto che c’è qualcosa di pericoloso. Genoveva e Samuel maledicono i vicini…

Ramón chiederà la sua opinione a Liberto, vuole che Felipe partecipi alla messa. La notizia della messa per Trini e Celia si diffonde in tutto il quartiere e tutti lo sanno. Carmen lascia a Ramón i libri che le ha lasciato, è molto triste e considera perduta la relazione. Ramón viene a sapere che Felipe lascerà la città il giorno della messa ed è un duro colpo per lui…Che cosa succederà davvero?

Non ci resta che aspettare la puntata in onda lunedì pomeriggio, come sempre alle 14,10 su Canale 5 per scoprire tutto quello che succederà. Continuate come sempre a leggere le nostre anticipazioni con le ultime news da Acacias 38.