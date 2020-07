Beautiful anticipazioni: tutti tacciono la verità su Beth, qualcuno parlerà?

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia a luglio 2020? Tra tutte le persone che conoscono la verità sulla piccola Beth, qualcuna troverà il coraggio di parlare, per raccontare cosa davvero è successo alla bambina, per dire a Hope che sua figlia è ancora viva? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 7 luglio 2020. Flo pensava che dicendo tutto a Thomas si sarebbe liberata la coscienza. Pensava che il giovane avrebbe subito detto almeno a sua sorella della bambina ma si sbagliava. Wyatt dal canto suo si è accorto che Flo sta tenendo nascosto qualcosa ma non sa di che cosa si tratti. La ragazza sperava davvero che questa verità venisse rivelata e anche Xander sembra avere intenzione di dire tutto a Hope ma la verità sulla piccola Beth è ancora lontana…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 7 LUGLIO 2020

Flo pensava davvero che il suo incubo stesse finalmente per terminare ma si sbagliava. Infatti Thomas non ha nessuna intenzione di dire a Hope che Beth è ancora viva. Questo lascia sconvolta la ragazza che però per il momento, continua a tacere. Thomas, riuscine Xander, Flo e Zoe e spiega loro che se si scoprisse quello che è successo davvero alla bambina, potrebbero succedere delle cose molto brutte. Ad esempio Zoe potrebbe perdere tutto quello che ha costruito, visto che alla base della vicenda, c’è suo padre che lei ha coperto da sempre…E anche Flo che viene considerata parte integrante della famiglia Logan, e ha adesso un lavoro, e anche l’amore di Wyatt, potrebbe fare una brutta fine.

Con queste parole, Thomas li convincerà a tacere ancora?

Non ci resta che aspettare le prossime puntate di Beautiful per scoprire ogni dettaglio. La soap almeno per tutto il mese di luglio andrà in onda regolarmente alle 13,40 da lunedì a venerdì.