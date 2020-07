Beautiful anticipazioni, si torna lunedì: Thomas alla conquista di Hope

Beautiful ci aspetta con una nuova puntata lunedì, che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di lunedì 13 luglio 2020. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come Thomas continuerà ad avvicinarsi a Hope. Mentre la giovane Logan ha scelto di lasciare Liam per stare con Douglas, ma non con suo padre, Thomas pensa che da questa situazione possa nascere molto altro; in questo è appoggiato sicuramente da Ridge che fa il tifo per questa relazione. Non tanto per suo figlio, con il quale non ha mai avuto un ottimo rapporto, ma per Steffy. Infatti da sempre Ridge ha pensato che Steffy dovesse stare con Liam e che fossero la coppia perfetta. E in questo momento, dopo il divorzio da Hope, Liam quindi potrà essere l’uomo che Steffy merita per crescere insieme a lui due figlie.

Thomas cerca di giocarsi tutte le carte per far si che Hope si sciolga ma al momento la ragazza resiste, essendo ancora molto innamorata di Liam. Mai potrebbe immaginare che dietro a tutto questo sentimentalismo si nasconde una persona così crudele che non le ha ancora rivelato che sua figlia è viva!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 13 LUGLIO 2020

Mentre Liam inizia la sua nuova vita con Steffy, ben sapendo di essere legato a lei solo per quello che c’è stato in passato e per l’amore che nutrono per le bambine, Hope inizia invece a stare insieme a Douglas. Ma questo significa anche passare molto tempo con Thomas che non perde occasione per corteggiarla. Hope quindi cerca di capire come lei e Thomas adesso dovrebbero porsi nei confronti di Liam. Non è semplice comprendere come ci si dovrebbe comportare…

Ridge vede di buon grado questa separazione mentre Brooke continua a non credere che Thomas sia la persona giusta per sua figlia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda lunedì 13 luglio 2020 su Canale 5.