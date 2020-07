Una vita anticipazioni: Ramon e Carmen si sposeranno?

Tornano come sempre le nostre anticipazioni di Una vita: cosa succederà nella puntata in onda domani 11 luglio 2020? Vedremo domani su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1001 di Acacias 38. Come avrete capito, Ramon non ha nessuna intenzione di permettere che Carmen se ne vada ed è per questo motivo che, una volta scoperto che la donna sta per andare via, decide di raggiungerla per chiederle di restare con lui. Che cosa farà Carmen accetterà? I due potrebbero persino sposarsi? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 LUGLIO 2020

Alla fine Ramon arriva in tempo e riesce a fermare Carmen che stava per lasciare Acacias 38. La donna accetta di restare e Ramon le spiega che per loro potrebbe esserci un futuro insieme: potrebbero decidere di sposarsi? Sono entrambi vedovi, non ci sarebbe motivo per non farlo, qualora capissero di essersi innamorati…Ramon tornato ad Acacias 38 decide di dire subito ad Antonito e Lolita quelle che sono le sue intenzioni con Carmen ma non riesce a farlo perchè suo figlio riceve una lettera con una pessima notizia…

C’è una retata della polizia nel caffè dove Cinta si esibisce e anche lei viene accusata di far parte della rete organizzativa che distribuisce banconote false. Sarà un nuovo duro colpo per Bellita e Josè…Cinta viene arrestata tra le lacrime di sua madre che non riesce a credere a quello che vede…Ursula rimasta da sola inizia a pregare ma in fondo sembra odiare Telmo che ha deciso di non iniziare una nuova vita anche con lei al suo fianco…

Carmen è raggiante quando torna in soffitta e dice a Fabiana che è rimasta perchè Ramon le ha chiesto di farlo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 11 luglio 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per avere tutte le ultime news dalla Spagna!