Una vita anticipazioni: chi è Alfredo, l’uomo che torna ad Acacias 38 con Genoveva?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 16 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano dalla Spagna. Domani vedremo la seconda parte dell’episodio 1004! Come avrete visto, dopo la nefasta morte di ben tre persone ad Acacias 38, ci sono le conseguenze di quanto accaduto. Genoveva vogliosa di vendetta nei confronti di chi non le ha dato una mano, condannando Samuel a morte. Ursula rimasta da sola dopo la morte di Lucia e con la scelta di Telmo di abbandonarla. La donna continua a mentire rifiutando l’aiuto di Fabiana e dice di avere un lavoro ma in realtà dorme per strada…E poi ci sono le notizie che riguardano Antonito: dovrà davvero andare in guerra? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani 16 luglio 2020, eccole per voi.

Possiamo già dirvi che sul finale vi porrete questa domanda: chi è Alfredo?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 LUGLIO 2020

Emilio indaga su Victoriano e scopre che non si tratta di denaro pulito ma quando cerca di avvisare Cinta che lei risponde male, sarebbe meglio per lui essere coinvolto nei suoi affari. Victoriano svolge il suo ruolo di rappresentante e assicura di aver ottenuto nuovi ruoli per la ragazza.

Jose fa capire a Bellita quello che è meglio per loro figlia, sarà Arantxa a educare Cinta.

Servante è alla ricerca di un nuovo modo di fare affari con il Congresso scientifico: cosa succede se offrono cibo alla pensione? Ma Fabiana rifiuta non vuole competere con il ristorante di Felicia. Ursula si sta nascondendo nella casa che un tempo è stata la sua, visto che Genoveva non c’è ma fa del rumore e quindi Casilda si rende conto che in casa c’è qualcuno anche se pensa che sia tornata la vedova…Casilda molto preoccupata chiede a Liberto e Rosina di andare a controllare, la donna vorrebbe persino entrare in casa ma suo marito non pensa sia una grande idea…Carmen e Ramon continuano a vedersi ma non hanno ancora ufficializzato la storia…Ursula troverà in casa di Genoveva una lettera che le sarà molto utile per quello che vorrà fare in futuro…

Genoveva torna ad Acacias, accompagnato da un uomo: Alfredo Bryce. Quando l’uomo entra in casa trova Ursula che non fa in tempo a nascondersi…