Una vita anticipazioni: Felipe sospetta, scopre il piano di Genoveva?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domani 22 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap spagnola. Come avrete visto il ritorno di Genoveva ha destabilizzato davvero tutti. Nessuno riesce a comprendere quello che la donna sta facendo ma Felipe inizia a non avere dubbi: le intenzioni della donna non sono delle migliori, ha ragione?

Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni per la puntata di domani, ma prima facciamo il punto della situazione per capire cosa è successo nelle ultime puntate della soap spagnola.

Cinta scopre che Emilio ha organizzato una danza al ristorante, ma Bellita si oppone alla sua presenza. Il giovane cerca di convincere la signora senza risultati. Cinta è molto felice da quando il giova si è dichiarato a lei…

Marcelina organizza una delizia per i domestici nella soffitta, le altre non riescono a capire il suo strano atteggiamento. Jacinto scopre che è stata sua moglie a rubare il pennello e restituisce i soldi in chiesa per evitare che le cose peggiorino.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 22 LUGLIO 2020

Antoñito ha un piano per sbarazzarsi del servizio militare e va ad un appuntamento senza dire nulla a sua moglie, corromperà l’ispettore militare. Ma se questo non funzionasse, sceglierebbe la strada del digiuno…

Genoveva fa pace con Lolita, mentre qualcuno li spia. Genoveva apre per la prima volta con le donne in uno spuntino organizzato da Rosina. All’arrivo a casa sua Alfredo gli consegna una lettera che fa impallidire la signora…Felipe si confida con Liberto e gli dice che teme che Genoveva possa essere un pericolo per tutti anche se ancora non sa come dimostrarlo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 22 luglio 2020 su Canale 5 come sempre alle 14,10 dopo Beautiful!