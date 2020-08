Il coronavirus cambia tutto e Ridge è costretto a baciare un manichino invece che Brooke (VIDEO)

Siamo molto curiosi di vedere quello che sarà l’effetto coronavirus sulle nostre fiction e serie tv. Ma nell’attesa di settembre, quando andranno in onda ad esempio i nuovi episodi de Il paradiso delle signore, o altre fiction girate in questa strana estate, possiamo vedere quello che è stato l’effetto della pandemia in America. Sul set di Beautiful rispettano alla lettera le restrizioni e il distanziamento sociale e avevano annunciato i provvedimenti presi, come quello di usare delle bambole gonfiabili.

Qualche ora fa sui social, l’attrice Katherine Kelly Lang, che interpreta l’amatissima Brooke Logan, ha ironizzato su come sia stato bravo il suo collega, che veste i panni di Ridge Forrester, a baciare un manichino, al suo posto. Un manichino con la parrucca bionda! Già perchè sul set di Beautiful le alternative al contatto fisico sono diverse: manichini per questo genere di scene, bambole gonfiabili per le scene di sesso, e per inquadrature non troppo vicine, si è pensato anche di chiudere ai compagni e alle compagne degli attori, di dare un piccolo contributo…

L’attrice ha postato un video sui social e ha fatto i suoi complimento al “povero Thorsten” che ha dovuto baciare un manichino con la parrucca bionda al suo posto.

During this crazy time of Covid 19 we have to be creative with the filming of certain scenes. This is the scene that my honey, Dom , had to step in for. You can see nothing but love on my face getting to work with sweetie for this scene. So cute! Dom, you did an amazing job being there for me and I love your hand shots hugging me and the back of your man wig. 😂Thank you for doing this! I love u!❤️Poor Thorsten had to kiss a mannequin with a wig on its head. But great job to Thorsten too for selling it! And kudos for @boldandbeautifulcbs for figuring all this out