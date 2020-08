Una vita anticipazioni: arriva la rovina degli abitanti di Acacias 38 ma nessuno se ne accorge

Si brinda ad Acacias 38, a essere felici per quanto sta succedendo sono Alfredo, Genoveva e Ursula che insieme, formano una alleanza pericolosissima. Peccato che nessuno dei vicini se ne sia reso conto. Nella puntata di Una vita in onda domani, 12 agosto 2020, vedremo come i tre saranno soddisfatti del lavoro fatto. Brindano alla rovina dei vicini senza che loro neppure possano immaginare le losche trame che stanno portando avanti…Ma che cosa succederò nell’episodio di Una vita in onda domani pomeriggio su Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, ecco per voi le ultime notizie da Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 12 AGOSTO 2020

Jacinto chiarisce cosa è successo tra la moglie e Servante. Marcelina si arrabbia con il marito per aver dubitato di lei, decide di andare in soffitta per qualche giorno.

Cinta scopre grazie a Emilio che Rafael è un impostore, ma gli chiede di non interferire nella sua vita; la giovane donna affronta l’industriale tessile catalano che si rivela un chitarrista profondamente innamorato di lei.

Carmen si sente ignorata dalle signore e condivide con Lolita e Fabiana la sua preoccupazione di non adattarsi a quel mondo. All’improvviso arriva una lettera urgente per Ramón che nessuno osa aprire.

Agustina sarà presto dimessa, ma non pensa di poter continuare a lavorare a casa di Felipe, deve riposare. Antoñito non ha trovato i soldi per investire in banca e si indebita con Alfredo. Il debito contratto solleva la preoccupazione di Lolita e Carmen. Lolita non tollera che suo marito abbia preso questa decisione senza di lei ed è molto preoccupata per le conseguenze del suo gesto.

I vicini festeggiano che presto saranno milionari mentre Alfredo e Genoveva celebrano la loro vittoria: loro brindano alla rovina di tutti gli abitanti di Acacias 38!

Fabiana cerca di fare il possibile per Agustina e spera che possa tornare a mettersi in piedi il prima possibile…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda domani 12 agosto 2020 come sempre alle 13,40 su canale 5.