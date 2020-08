Una vita non va in onda sabato sera a Ferragosto: si torna lunedì, che fine ha fatto Ramon?

Non possiamo raccontarvi che cosa succederà nella puntata di Una vita di questa sera perchè oggi, sabato di Ferragosto non si va in onda su Rete 4. Il 15 agosto 2020 infatti Una vita ci aspetta con un episodio inedito in onda nel pomeriggio. Poi ci sarà modo di seguire invece Una vita alla domenica pomeriggio, come sempre domani vedremo degli episodi della soap spagnola ma si tratterà di repliche. La puntata inedita della soap spagnola dovrebbe andare in onda lunedì pomeriggio e se i nostri calcoli non sono errati, dovremmo vedere l’episodio 1030! E in questi giorni i fans della soap spagnola si chiederanno: ma che fine ha fatto Ramon? Curiosi quindi di sapere che cosa succederà? Ecco per voi le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI 17 AGOSTO 2020: ECCO LA TRAMA

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata inedita del 17 agosto 2020? Proviamo a scoprirlo con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Come avrete visto, gli abitanti di calle Acacias, dopo quello che è successo al banco americano, hanno deciso di scendere in piazza e protestare. Non immaginano che dietro alle loro disgrazie ci sia Alfredo…

Susana, Rosina, Bellita e le altre di Acacias 38 organizzano una manifestazione con striscioni e fuochi accesi per attirare l’attenzione. Rivogliono indietro il denaro che hanno speso ma come faranno? Avranno modo di evitare di finire in miseria?

Genoveva finge di essere interessata agli affari di Liberto e lo ascolta mentre le rivela che sta affrontando un momento complicato con sua moglie. Rosina infatti dà tutta la colpa del suo fallimento a Liberto e il giovane marito proprio non riesce ad accettare questo atteggiamento.

Carmen decide di partire per cercare Ramon, visto che l’uomo non dà più sue notizie ma sembra essere scomparso davvero nel nulla. Che fine ha fatto?

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Una vita.