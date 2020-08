Una vita anticipazioni: Genoveva trama anche contro Alfredo e fa il doppio gioco

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, sabato 29 agosto 2020? Nel pomeriggio del sabato di Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della soap spagnola. Vedremo la seconda parte dell’episodio 1038 dalle 13,40 alle 14,10 ( a seguire andrà in onda ancora una volta Elisa di Rivombrosa). Come avrete visto, in questi ultimi episodi, Genoveva continua a tramare, con l’aiuto di Ursula, contro tutti. Ma anche contro Alfredo. Come? Sta facendo credere a Lolita che suo marito l’ha picchiata, dopo aver saputo della sua relazione con Liberto. Inoltre Genoveva ha fatto credere alla ragazza di essersi innamorata di Liberto, non ha solo provato a sedurlo. Lolita, vedendo i lividi e le tumefazioni sulla faccia di Genoveva, resta sconvolta…

Ma qual è il piano di Genoveva, che cosa vuole ottenere?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 29 AGOSTO 2020

Carmen deve rifarsi il guardaroba e anche se Susana non approva il suo fidanzamento con Ramon, è proprio lei a cucire gli abiti per la donna che ormai non è più una domestica. Lolita dopo aver visto quello che è successo a Genoveva è molto provata e vuole capire insieme a Susana se possa o meno fare qualcosa per la donna. Susana invece vuole che Liberto e Rosina facciano pace il prima possibile…

Lolita decide di parlare anche con Ramon e Antonito di quello che ha visto a casa di Genoveva e di quello che la donna le ha raccontato. Felipe fa visita ai Palacios ma non ha buone notizie: non possono dimostrare che Alfredo ha organizzato una frode…

Susana va a trovare Rosina e cerca di farle capire che Liberto la ama e non voleva fare quello che ha fatto. E’ stato solo un momento. Quando Alfredo torna a casa vede subito Genoveva con i lividi sul volto e le chiede cosa sia successo ma lei le dice che è caduta…

Cosa sta tramando la donna? Vuole far si che i vicini pensino che lei non ha nulla a che fare con il grande inganno?