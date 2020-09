Beautiful anticipazioni: il matrimonio si avvicina, la verità si allontana

Liam e Brooke proprio non riescono a credere che Hope si sia fatta convincere in questo modo da Thomas. Ma la ragazza ha intenzione di andare per la sua strada. Il suo dolore più grande riguarda la paura di non poter mai avere altri figli e di non poter dare quindi a Liam una famiglia.Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che questa convinzione di Hope la porterà dritta tra le braccia di Thomas. Ma questo matrimonio si farà? Iniziamo con le anticipazioni di Beautiful e la trama della puntata di domani 4 settembre 2020. Il mese è iniziato con grandi colpi di scena ma al momento siamo ancora molto distanti dalla verità sulla piccola Beth che non è stata ancora rivelata. Thomas infatti continua ad agire senza che nessuno lo fermi, anche se Xander ha provato a portare le prove della sua colpevolezza. Thomas ha saputo come fermarlo…Adesso deve pensare a questo matrimonio…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 SETTEMBRE 2020

Cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful di venerdì? Neppure Brooke ha fatto cambiare idea a Hope. La ragazza è molto chiara con tutti, lei non ama Thomas ma lo sposerà per amore del piccolo Douglas e infatti il Forrester annuncia subito al piccolo che la Logan ha accettato di diventare sua moglie, e quindi anche la mamma del bambino. Un altro passo per evitare che Hope possa allontanarsi. Adesso che anche Douglas sa delle sue intenzioni, non si potrà tirare indietro.

Thomas però sa bene che ogni minuto è prezioso anche perchè Xander potrebbe perdere la testa e usare le prove che ha contro di lui. Ed è per questo che cerca un modo per affrettare il matrimonio e per sposare prima possibile Hope e a quanto pare lo ha trovato…

Cosa farà? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful, continuate a seguire le nostre anticipazioni per scoprire ogni dettaglio!