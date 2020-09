Il segreto anticipazioni: Alicia rapirà davvero i figli di Isabel?

Non hanno brillato gli ascolti delle puntate de Il segreto andate in onda nella prima settimana di settembre ma forse le cose potrebbero cambiare v viste che da oggi la soap andrà in onda dopo Uomini e Donne, avendo quindi un fortissimo traino! E lo spera anche Barbara d’Urso, visto che perdere ascolti strada facendo non sarebbe l’ideale in vista del suo debutto con Pomeriggio 5.

Ma torniamo a Puente Viejo. Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 8 settembre 2020? Le anticipazioni ci rivelano che Don Ignacio sembra essere disposto ad aiutare Pablo, nonostante quello che lui e Carolina hanno fatto alle sue spalle…Cosa succederà quindi al giovane disertore? Nel frattempo Matias ha capito che Alicia e Damian stanno organizzando qualcosa e che nonostante il suo divieto, hanno intenzione di agire ma non sa che cosa vogliono fare. Raimundo continua le sue ricerche mentre Francisca è ignara di tutto quello che succede fuori dal padiglione in cui sta vivendo…

Ma vediamo le anticipazioni e la trama de Il segreto di domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 SETTEMBRE 2020

Malgrado l’insistenza di Adolfo e Tomas, Isabel non permette ai figli di entrare nel padiglione dove nel frattempo Francisca ascolta tutta la conversazione. Urrutia parla ad Alicia di quanto accaduto a Pablo e a quanto farà don Ignacio per evitargli il tribunale militare. Alicia si schiera dalla parte dei repubblicani e considera Pablo un traditore.

Damian e Alicia perfezionano il rapimento di Adolfo e Tomas. Rosa racconta a Adolfo quanto accaduto e lui lo racconta a Tomas che a sua volta vuole raccontarlo a Isabel. Matias scopre che Alicia ha mentito e decide di scoprire cosa nasconde…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 8 settembre 2020. Vi ricordiamo che Il segreto andrà in onda questa settimana alle 16,10. Cambierà poi di nuovo orario nella collocazione pomeridiana, con l’arrivo del day time del Grande Fratello VIP 5.