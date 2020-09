Beautiful anticipazioni: Flo potrebbe fermare il matrimonio, Thomas rischia grosso

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 13 settembre 2020? Prima di darvi tutte le anticipazioni con le ultime news da Los Angeles, vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda anche domani, 13 settembre, alle 14 circa per poi passare la linea a Una vita. Sarà un pomeriggio all’insegna delle soap quello di domani, infatti vedremo anche Il segreto e poi Day Dreamer. A tutta soap quindi per la domenica di Canale 5.

Ma adesso torniamo a Los Angeles con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani pomeriggio. Come avrete capito mancano ormai solo poche ore al grande evento. E’ tutto pronto per il matrimonio di Thomas e Hope. La Logan ha mille dubbi ma a quanto pare niente la può fermare perchè lo sta facendo per il piccolo Douglas. E’ pronto a rinunciare alla sua libertà per dare amore a questo bambino che ha bisogno di una nuova mamma.

Thomas sa bene che dovrà sbrigarsi perchè Hope potrebbe cambiare idea. Ma non sa che c’è anche un’altra persona che potrebbe cambiare le carte in tavola. Si tratta di Flo che è stanca di mentire…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 SETTEMBRE 2020

Flo sa bene che se Hope sapesse che sua figlia è ancora viva, non sposerebbe mai Thomas ma penserebbe alla sua di famiglia. Ne discute con Zoe che però a quanto pare ancora una volta pensa che mentire sia la cosa migliore. Flo però è stanca di questa situazione.

Thomas non immagina che Flo potrebbe dire tutto a Hope. La fidanzata di Wyatt sembra essere intenzionata a fare in modo che Hope non butti all’aria la sua vita e che venga a sapere la verità sulla sua bambina. E’ per questo che ha intenzione di dire tutto a Liam. Questo matrimonio quindi si farà oppure no? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per capire se questo matrimonio alla fine si farà oppure no!