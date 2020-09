Beautiful anticipazioni: Thomas e Hope marito e moglie ma con una grande incognita

Alla fine questo matrimonio si farà oppure no? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci portano nuovamente a Los Angeles per la nuova puntata della soap americana. Cosa accadrà nella puntata di domani 15 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalle puntate americane. Hope è rimasta sotto choc quando Phoebe ha pronunciato il suo nome, o meglio, quando la piccola l’ha chiamata mamma. Nessuno può immaginare che la piccola in realtà sia la figlia di Liam e Hope anche se Flo, è a un passo da dire a tutti quello che è successo davvero. Lo farà prima che Hope e Thomas diventino marito e moglie?

Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani 15 settembre 2020. Ecco per voi le ultime notizie in attesa di vedere la nuova puntata.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 SETTEMBRE 2020

E alla fine nessuno ha fermato il matrimonio di Hope e Thomas che sono quindi diventati marito e moglie. Neppure le dolci paroline della piccola Phoebe hanno fatto si che Hope e Liam si rendessero conto che quella è davvero la loro bambina. Ma del resto mai avrebbero potuto immaginarlo e mai lo immaginerebbero. Anche Flo alla fine ha scelto di tacere e così Hope è diventata una Forrester…Steffy dopo la cerimonia va da Hope per chiederle scusa per quello che è successo con la piccola. Ma la moglie di Thomas sembra non essere preoccupata, anzi. Forse le ha fatto anche piacere quello che è accaduto…

Siamo sicuri che Hope non si sia resa conto di nulla? Come si può giustificare il fatto che una bambina l’abbia chiamata mamma? E nessuno nota quella che dovrebbe essere la somiglianza con i suoi veri genitori? Per il momento tutto tace!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 15 settembre 2020.