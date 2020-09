Beautiful anticipazioni: la dedica d’amore di Liam a Hope può cambiare le cose?

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 17 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles e che ci raccontano quello che sta per accadere non solo tra Hope e Thomas ma a tutti i protagonisti della storia. Avrete visto negli ultimi episodi, che il matrimonio è ormai stato celebrato. Thomas e Hope sono diventati marito e moglie e possono quindi iniziare la loro vita da sposati. Ma dopo le nozze, Thomas è stato raggiunto da Flo che ancora una volta lo ha invitato a raccontare tutto a Hope. La giovane non vuole più tacere ma Thomas ha continuato a minacciarla. Wyatt ha ascoltato un pezzo della conversazione e dubbioso, ne ha parlato con Liam che continua ancora ad avere dei sospetti su quello che sta accadendo.

Ma al momento, nessuno potrebbe mai immaginare il vero grande segreto che Thomas sta custodendo. E non è il solo. Nè Zoe, nà Flo, nè Xander hanno parlato con Hope di quello che sanno sulla piccola Beth e la cosa si fa sempre più grande…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 SETTEMBRE 2020

Flo è ancora convinta che bisogna dire la verità a Hope, che la donna meriti di sapere che Beth è ancora viva. Ma ancora una volta è Thomas ad avere la meglio visto che nessuno parla con la Logan di quanto sta succedendo. E così arriva il momento di tornare a casa, insieme. Thomas e Hope sono marito e moglie e dovrebbero trascorrere la prima notte insieme la ragazza mette subito i puntini sulle i. Lei non ha nessuna intenzione di trascorrere la notte con Thomas. Lo ha sposato ma non lo ama e non dormirà insieme a lui…Thomas non si aspettava forse una simile reazione ma quello che non immagina è che Liam non si è ancora arreso…

Nel corso della notte infatti Liam chiama Hope per farle una dolcissima dedica d’amore e per dirle che lui la sta ancora aspettando, nonostante tutto quello che è successo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 17 settembre 2020.