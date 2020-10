Il segreto anticipazioni: tra Alicia e Tomas potrebbe nascere qualcosa?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda venerdì 9 ottobre 2020? Ve lo raccontiamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci portano a Puente Viejo. Si chiude una settimana molto particolare per i fans della soap spagnola in onda su Canale 5. Donna Francisca infatti ha deciso finalmente di palesarsi ed è ritornata a parlare con gli abitanti di Puente Viejo fingendo di essere in paese in visita. Non ha detto a nessuno infatti, che da tempo viveva a casa della contessa. La donna non sa neppure quello che Raimondo ha davvero fatto per lei ma sta per scoprirlo, e la cosa non le piacerà moltissimo.

Non ci resta che scoprire che cosa succederà nella puntata di venerdì, l’ultima della settimana. La soap infatti torna domenica con un nuovo episodio da non perdere.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 OTTOBRE 2020

La famiglia Solozábal fa di tutto per far sentire Pablo a casa, ma senza successo. Intanto, Adolfo non riesce a dimenticare Marta e Mauricio è preso dal ritorno di donna Francisca. I Mirañar pregano di scampare all’ira di don Filiberto, che ha ancora i denti macchiati dal loro dentifricio, ma Hipólito potrebbe aver trovato una soluzione. Carolina è tormentata dal pensiero che la madre, prima di essere ricoverata, l’abbia attaccata con delle forbici e si rivolge a Encarnación e Manuela per un po’ di conforto.

Tra Matías e Marcela, la situazione è più tesa che mai e, come se non bastasse, Marcela inizia a diventare gelosa anche del rapporto che sta nascendo tra Tomás e Alicia. Iñigo tenta di riconquistare la marchesa, promettendole che riuscirà a renderla felice, ma lei continua a respingerlo, preoccupata per altre questioni che la portano a presentarsi improvvisamente alla Villa, pretendendo di vedere urgentemente don Ignacio.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 9 ottobre 2020 su Canale 5.