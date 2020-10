Beautiful anticipazioni: Thomas ossessionato da Hope pensa a come riconquistarla

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 15 ottobre 2020? Reese pagherà per tutto il male che ha fatto a Hope e alla sua famiglia? Ridge e Brooke non sembrano avere nessuna intenzione di perdonare l’uomo che ha cambiato, distruggendola, per mesi, la vita di Liam e Hope e della piccola Beth. Ma non solo. Ridge non tollera che adesso a soffrire sia Steffy, che aveva dato tutto il suo amore alla piccola Phoebe fin dal primo giorno in cui era entrata nella sua vita. Ed è per questo che il Forrester vuole vedere marcire dietro le sbarre Reese.

Nel frattempo Liam e Hope si dedicano solo alla piccola Beth. Si rendono conto che i primi mesi di vita della bambina nessuno glieli potrà ridare indietro ma è anche vero che adesso hanno tutta una vita davanti per godersi la loro bambina e la loro famiglia. E gli altri protagonisti di questa storia, che cosa ne sarà di loro? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 15 ottobre 2020, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 OTTOBRE 2020

Non contento di tutto quello che ha fatto, Thomas pensa di poter continuare ad andare per la sua strada. Non solo: escogita un piano per tornare insieme a Hope. E’ chiaro che ne sia ossessionato e che c’è qualcosa nella sua testa, che non va.

Hope e Liam si godono le prime ore con Beth insieme a casa e sono felicissimi. E tutta la famiglia riabbraccia la piccola Beth che adesso è una Spencer ma anche una Logan! Nel frattempo Ridge e Brooke cercano di carpire dalle confessioni di Zoe e Xander maggiori dettagli su tutto quello che è successo quando la bambina è stata sottratta da Reese. E poi il Forrester riceve la conferma che si aspettava: la polizia lo informa che Reese è stato fermato. Cosa succederà adesso, anche Flo farà la stessa fine dell’uomo che amava, per il quale è stata disposta a fare di tutto?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5.