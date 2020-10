Una vita anticipazioni: la verità sul passato di Marcia, un dolore troppo grande

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 23 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime anticipazioni e le ultime notizie in arrivo da Acacias 38. Nella prossima puntata di Una vita vedremo quale sarà la reazione di Genoveva alle parole di Felipe. L’avvocato infatti l’ha cacciata in malo modo di casa, dicendole anche di amare un’altra donna ed è chiaro che adesso la vedova, ha tutte le intenzioni di scoprire di chi si tratta per compiere la sua vendetta. Nel frattempo fervono anche i preparativi per il matrimonio di Carmen e Ramon che hanno deciso di andare a vivere insieme.

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di domani, seguiremo la seconda parte dell’episodio 1067 di Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 OTTOBRE 2020

Marcia vorrebbe davvero voltare pagina e dimenticare quello che le è successo in passato ma non può farlo. E non se la sente di raccontare a Felipe quello che le è capitato. In un ricordo del suo passato, vediamo che la donna era una sorta di schiava, che ha subito ogni genere di violenza e potrebbe anche aver perso delle persone che amava. Mentre piange disperata ricordando quanto accaduto arriva Casilda a consolarla.

Genoveva è disperata e racconta a Ursula quello che le è successo. Le dice che Felipe ha un’altra donna. La Dicenta le promette che cercherà in tutti i modi di scoprire di chi si tratta. Rosina prova a ridare il sorriso a Marcia: vorrebbe preparare una ricetta che lei conosce molto bene. Ursula affronta Marcia, non sospettando che sia lei la donna di cui Felipe si è innamorato. E le dice che deve cercare di scoprire chi è la donna del suo padrone.

Emilio incontra Cinta e le spiega che non poteva fare altrimenti. Non poteva non obbedire a Ledesma, era il solo modo per mettere in salvo la sua famiglia. Emilio confessa alla ragazza di essere follemente innamorata di lei, anche Cinta lo è ma questo non basta…Antonito sembra avere un’idea per risolvere i problemi di Cinta ed Emilio e ne parla direttamente con il giovane, ha un nuovo piano.

Ramon organizza una cena romantica per chiedere a Carmen di andare a vivere con lui in attesa di diventare marito e moglie. Marcia spiega a Casilda che Felipe vorrebbe dire a tutti che si amano…Ma non può immaginare che Ursula è in ascolto, ha sentito tutto?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 ottobre 2020.