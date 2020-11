Beautiful anticipazioni: Thomas si riprende e trama ancora alle spalle di tutti

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful in queste puntate in cui tutti si aspettano di sapere che cosa farà Thomas e anche se la verità su tutte le sue azioni verrà fuori…E allora non ci resta che capire cosa vedremo nella puntata di Beautiful di domani 5 novembre 2020, pronti per scoprire che cosa accadrà nei nuovi episodi della soap americana? Anche Hope è molto provata da tutto quello che stava succedendo e sfogava la sua rabbia contro Thomas, non si sarebbe di certo aspettata che proprio mentre era al suo capezzale, il giovane si sarebbe svegliato. E invece Thomas alla fine ha riaperto gli occhi e ha anche confermato la versione data dalle due Logan. Ha detto di essere caduto a causa di un incidente. E poi sembra anche non ricordare molto; la sua è solo una tattica? Ridge crede ciecamente a suo figlio in tutto e per tutto mentre gli altri iniziano a pensare che quella del giovane stilista sia una vera e propria strategia…Nel frattempo, Wyatt e Sally decidono di dare una nuova possibilità al loro amore!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 NOVEMBRE 2020

Thomas sembra non ricordare molte cose ma il detective Sanchez non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Sa bene che Thomas ha un legame con tutto quello che è successo a Hope e Beth e sa anche che ha qualcosa a che fare con l’incidente di Emma. E dubita che quello che è successo al giovane, possa essere solo una cosa accidentale…Ma c’è tempo per dimostrare tutto quello che crede. Ridge e Brooke, ancora molto distanti sulle loro posizioni, litigano nuovamente e sembra che ci sia una rottura che difficilmente si potrà risanare tra loro…

Ma cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? Thomas dopo la caduta e la discussione con Hope, la lascerò finalmente in pace? Possiamo dirvi che l’ossessione di Thomas per Hope continuerà ancora per lungo tempo, nonostante lui cercherà di dimostrare ben altro.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.