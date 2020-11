Una vita anticipazioni: Ursula propone a Genoveva di eliminare Marcia, lo faranno?

Nessuno si aspettava che il brindisi sarebbe stato interrotto e invece, Genoveva, con un colpo di coda, e un colpo di scena clamoroso, è tornata ad Acacias 38! Cosa vuole fare? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 5 novembre 2020. Nella nuova puntata di Una vita in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5, vedremo quale sarà la reazione di Felipe alla decisione di Genoveva. L’avvocato non era al ristorante per il brindisi e non sa ancora che la sua amante è tornata.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 NOVEMBRE 2020

Le vicine di casa non sanno che cosa aspettarsi da questo ritorno di Genoveva. Rosina non la tollera e spera che non ci saranno problemi. Lolita pensa che forse Genoveva possa meritare una seconda possibilità. Ma qual è realmente l’obiettivo di Genoveva? Dalle sue parole si evince che vuole riprendersi Felipe…

Antonito e Liberto vanno alla locanda per controllare che cosa sta succedendo, in vista del banchetto. Ma trovano una situazione disastrosa e non possono che mettersi a lavoro per cercare di riparare questo maledetto danno.

Agustina si offre di aiutare Ursula per sistemare la casa di Genoveva, la donna non immagina neppure quanto male le ha fatto la Dicenta in passato, quando l’ha praticamente portata a cercare di togliersi la vita…

Ledesma si rende conto che sta succedendo qualcosa e mette in guardia Felicia, ricordandole del giuramento. Genoveva sembra raggiante e spera di poter avere tutto quello che desidera.

Per Ramon e Carmen è arrivato il momento di riaccogliere ad Acacias 38 la piccola Milagros che è tornata a casa per partecipare alle nozze! La piccola ha portato dei doni per tutti i suoi cari ed è anche felicissima: presto diventerà zia e questo la rende davvero molto entusiasta. Peccato che Antonito si sia intrattenuto alla locanda e non stia festeggiando con la sua famiglia l’arrivo della piccola Milagros.

Liberto va subito da Felipe per dirgli che Genoveva e Ursula sono tornate. Marcia si sente male, solo nel sentire nominare le due donne. La Dicenta e Genoveva si ritrovano da sole a cena e parlano di quello che succederà. Ursula ha una proposta: suggerisce alla sua padrona che il solo modo per riavvicinarsi all’avvocato è quello di eliminare Marcia...

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani.