Una vita anticipazioni: la vendetta di Genoveva e Ursula ha inizio, arriva don Andrade

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 9 novembre 2020 su Canale 5? In onda nel pomeriggio del lunedì la seconda parte dell’episodio 1075 di Acacias 38! Dopo i festeggiamenti per il matrimonio di Ramon e Carmen, si torna alla vita di tutti i giorni ma non solo! Come avrete visto infatti, Genoveva ha scoperto che Felipe ha intenzione di sposare Marcia e non può davvero accettare tutto questo. E allora alla fine ha deciso di cedere alle richieste di Ursula: Marcia dovrà essere eliminata.Ma come faranno? Felipe ha intenzione di proteggere la donna che ma a e sa bene che Genoveva e Ursula sono in pericolo. Cosa succederà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 9 novembre 2020, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 NOVEMBRE 2020

Lolita sta organizzando tutto per l’arrivo del suo primo figlio e Antonito si sente anche un po’ escluso visto che sua moglie fa tutto da sola. Cerca quindi di essere utile anche altrove…Marcia si confida con Casilda e le dice di essere molto preoccupata per il suo futuro ma la sua amica la rassicura: Felipe la ama davvero e non permetterà a nessuno che le possa capitare qualcosa…Anche Agustina cerca di rassicurare Marcia e le dice di non preoccuparsi che tutto andrà per il meglio.

Cinta ed Emilio devono fare i conti con l’ennesimo fallimento. Hanno puntato sulla persona sbagliata visto che a Nicolas piacciono gli uomini; e manca adesso sempre meno tempo, il matrimonio si avvicina…

Ursula cambia strategia con Marcia e le dice che adesso le cose sono cambiate visto che lei sta per sposare un uomo molto importante come Felipe. La ragazza prova anche a chiedere che cosa ne pensi Genoveva di tutto ciò impaurita da una possibile reazione…Ursula dice a Marcia che si può ritenere libera e la ragazza scoppia a piangere, felice di questa notizia.

Lolita ha uno strano atteggiamento e nessuno riesce a capire perchè si comporti in questo modo così bizzarro, Antonito si scusa con suo padre e anche con la piccola Milagros…Ad Acacias 38 arriva un losco figuro, che sembra essere così ricco da poter addirittura accendersi un sigaro con una banconota…Ledesma segue Emilio, che cosa scopre? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 9 novembre 2020 come sempre alle 14,10 su Canale5.