Beautiful anticipazioni: il patto segreto di Brooke e Bill, Thomas trema

Mentre Brooke e le sue sorelle pensano a come punire Thomas per quello che ha fatto, suo padre continua a credere che le cose siano andate in modo diverso e si schiera dalla sua parte. Ma Brooke non può in nessun modo accettare che succeda tutto questo, cosa farà quindi la donna? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 11 novembre 2020. Come avrete visto vanno avanti le indagini per capire che cosa è successo davvero a Emma ma, nonostante la confessione di Flo, Ridge continua a pensare che suo figlio non abbia fatto quello di cui viene accusato. Liam invece, sempre più convinto del male che il Forrester ha fatto, pensa con Brooke e con le altre, quale sarebbe la giusta punizione che Thomas dovrebbe subire…Il giovane Forrester dal canto suo, continua a fare la parte della persona ferita e amareggiata per i fatti delle ultime settimane ma in realtà, come sospetta Brooke, la sua è solo funzione.

Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Scopriamolo con le anticipazioni, iniziamo dalla puntata di domani, ecco per voi le ultime news.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 NOVEMBRE 2020

Di fronte all’evidenza Ridge non può negare che suo figlio abbia commesso qualcosa di malvagio e alla fine scopre che non ha ucciso lui Emma ma che avrebbe potuto fare qualcosa per la ragazza. Emma infatti è uscita di strada perchè c’era Thomas che la stava inseguendo e perchè si è distratta. Di questo Thomas ovviamente non può essere accusato ma, come tutti ricorderete, il giovane avrebbe potuto chiamare i soccorsi, cosa che non ha fatto.

La polizia si sta avvicinando a questa verità? Ridge al momento è molto confuso e non sa che cosa farà con suo figlio…C’è invece un’altra persona che sa bene che è arrivato il momento di agire e questa persona è Brooke. Amareggiata da quello che Ridge sta facendo, e dal fatto che non si sia schierato dalla parte di Hope, la donna decine di stringere un patto segreto con Bill. E la sensazione è che questo patto, serva per mettere ko una volta e per sempre Thomas, in modo che non possa fare del male a Hope e a Liam. Funzionerà?

Beautiful ci aspetta domani 11 novembre 2020 con una nuova puntata da non perdere.