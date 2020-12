Beautiful anticipazioni: Thomas scopre tutto su Shauna e Ridge, pronto per la sua mossa

E chi lo avrebbe mai detto che alla fine il primo a scoprire quello che c’era stato tra Shauna e Ridge sarebbe stato Thomas? in realtà tra suo padre e la madre di Flo non c’è stato nulla ma quello che tutti sanno, almeno al Bikini, è che i due hanno trascorso la notte insieme…Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Thomas sarà molto colpito dalle rivelazioni fatte dal suo amico Danny e si renderò subito conto che potrà usare queste notizie apprese, per mettere in scaccio suo padre. Lo farà? Thomas ha cercato di far credere a suo padre di essere una persona per bene, forse se iniziasse con le minacce, Ridge cambierebbe subito idea. Oppure Thomas potrebbe semplicemente far scoprire a Brooke quello che è successo tra Shauna e lo stilista, anche solo per il gusto di darle un dolore…Che cosa farà Thomas? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama per la puntata di Beautiful di domani 8 dicembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI 8 DICEMBRE 2020: LA MOSSA DI THOMAS

Vi ricordiamo che la soap americana ci aspetta anche domani su Canale 5, non si festeggia ma si va avanti con la programmazione normale…

Dopo aver appreso della notte che Ridge e Shauna hanno passato insieme, Thomas cerca di capire come usare queste informazioni a suo favore. Nel frattempo Hope e Liam cercano di capire cosa sia successo a Douglas che è cambiato. Non sanno chiaramente che il bambino ha subito il lavaggio del cervello da parte di suo padre, mai potrebbero immaginarlo. Anche Brooke dopo aver visto il piccolo, sembra essere molto preoccupata e teme che Thomas possa centrare qualcosa con la vicenda.

Tra Ridge e Shauna, nasce una strana complicità che lo stilista non si aspettava. La mamma di Flo invece sa bene come giocare le sue carte e ha capito che in questo momento Ridge può essere una preda facile, tra di loro succederà qualcosa?

Appuntamento a domani 8 dicembre 2020 con una nuova imperdibile puntata di Beautiful.