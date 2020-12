Beautiful anticipazioni: Shauna farà la sua mossa, Ridge vacilla

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 13 dicembre 2020? La soap americana torna alla domenica pomeriggio con un episodio davvero da non perdere. La vendetta di Thomas è servita: Ridge pensava che il suo segreto fosse al sicuro e invece Brooke, nel giro di neppure una settimana, ha scoperto tutto quello che è successo tra lui e Shauna. O meglio, crede di averlo scoperto. Perchè in realtà se è vero che Ridge le ha mentito sul dove ha trascorso la notte, è anche vero che non le ha raccontato altre bugie nel senso che tra lui e Shauna non c’è stato realmente nulla…Ma questo Brooke non lo può dimostrare e il fatto che Ridge abbia mentito in una occasione dimostra che potrebbe farlo di nuovo…

A nulla serve il fatto che Ridge continui a ribadire che non è successo nulla con la madre di Flo, Brooke è sconvolta per quello che è stato il suo atteggiamento, visto che non le ha detto nulla. Proprio perchè non è accaduto niente avrebbe subito dovuto parlare…

Scopriamo quindi le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 DICEMBRE 2020

Brooke non ha preso affatto bene le rivelazioni che gli amici di Thomas le hanno fatto e non gradisce esser stata presa in giro da Ridge. La Logan e suo marito hanno una brutta litigata. Nel frattempo Thomas approfitta di questo momento perchè sa che Ridge sarà più vulnerabile e invita Shauna ad agire…Forse è questo il momento giusto per approfittare della situazione.

Thomas è convinto che la rivelazione su Shauna e Ridge cambierà il matrimonio tra suo padre e la Logan, ma sarà davvero così?

Non ci resta che continuare a seguire le prossime puntate di Beautiful per capire come andrà a finire. Appuntamento a domani intorno alle 14 su Canale 5.