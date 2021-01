Una vita anticipazioni si torna domenica: il nuovo piano di Genoveva per far fuori Marcia

Il 10 gennaio 2021 torna Una vita con un nuovo orario e con un doppio appuntamento. Nella puntata di domenica vedremo l’intero episodio 1103 di Acacias 38 e anche l’intero episodio 1104. Prendete quindi nota sul calendario: niente puntata del sabato quando nel pomeriggio di Canale 5 arrivano Amici 20 e Beautiful. Una vita ci aspetta domenica alle 15,15. Nella classica collocazione di Una vita ( quella subito dopo la soap americana) andrà invece in onda Il segreto. Una mossa di Mediaset per cercare di dare un traino più forte a Domenica Live viso che Una vita raccoglie un numero maggiore di spettatori rispetto a Il segreto.

Ma torniamo adesso ad Acacias 38. Domenica pomeriggio vedremo ben due puntate della soap spagnola. Quasi 2 ore in compagnia di Una vita e tante cose che dovranno succedere. Che ne sarà di Marcia? Genoveva ha deciso di aiutare Felipe ma come vedremo, i suoi scopi non sono poi così da buona samaritana. Genoveva ha un piano diabolico nella sua mente: vuole salvare la vita a Marcia, per portarle via, solo dopo, l’uomo che ama…

Una vita anticipazioni: la trama dell’episodio 1103 di Acacias 38 in onda domenica

Genoveva ha deciso di fare qualcosa di molto importante per Marcia. Ha convocato in città uno dei migliori dottori di Spagna, un medico che arriverebbe addirittura da Barcellona per operare Marcia. Ursula non sa se questa sia una mossa giusta da fare ma Genoveva ha deciso. La Dicenta stenta a credere che Genoveva voglia Marcia viva. In realtà il piano di Genoveva adesso è un altro: salvare Marcia e poi portarle via per sempre Felipe. La donna quindi va in ospedale per dare a Felipe la bella notizia: l’avvocato è felicissimo e non vede l’ora che il dottore arrivi!

Una vita anticipazioni: la trama dell’episodio 1104 di Acacias 38 in onda domenica

Camino finalmente porta notizie su Alfonso, i bovini sono pronti. Nel ristorante viene organizzata la proiezione del film della giovane donna, che si rivela un successo. Lì Alfonso scopre che Cinta è la figlia di Bellita del Campo. Susana continua a essere molto triste e Liberto e Rosina non sanno più cosa fare per aiutarla.

Mauro chiede scusa a Felipe per la situazione di vita o di morte in cui si trova Marcia, ma l’avvocato devastato non può perdonarlo. Mauro è disperato, pensa che per la donna che ama non ci sia più nulla da fare ma c’è un colpo di scena…Genoveva appare all’ultimo momento nella stanza della brasiliana con il dottor Balaguer, eminenza in chirurgia che a quanto pare ha intenzione di operare Marcia per cercare di salvarle la vita. Ursula non riesce a credere che Genoveva stia facendo davvero tutto questo. Ma la vedova ha un nuovo piano che crede sarà infallibile. Mauro riesce finalmente a ritrovare Yolanda e le chiede che fine abbia fatto. L’ispettore le chiede di collaborare con la polizia ma lei non se la sente.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 10 gennaio 2021. Vi ricordiamo il nuovo orario: in onda dalle 15,15 circa alle 17,20 per poi dare la linea a Domenica Live!