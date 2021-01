Il segreto torna in onda domani: le anticipazioni di domenica 10 gennaio 2021

Finisce la pausa natalizia per Il segreto. La soap spagnola torna in onda il 10 gennaio 2021 con i nuovi episodi ma anche con un nuovo orario. Il segreto infatti ci aspetta alle 14,20 circa subito dopo Beautiful alla domenica pomeriggio. Il segreto andrà in onda con un episodio integrale di circa 40 minuti, a seguire vedremo invece due puntate lunghe di Una vita. Ma dove eravamo rimasti? A Puente Viejo si era celebrato da poco il matrimonio di Adolfo e Rosa, partiti poi per il viaggio di nozze. Nel frattempo in paese era rientrata anche Emilia che sembra non avere intenzione di dare molte spiegazioni sul perchè del suo arrivo in Spagna. Don Filiberto deve decidere se obbedire o meno agli ordini della setta. Che farà? Marta suo malgrado, aveva dovuto prolungare per volere di Ramon, il suo soggiorno a Puente Viejo. La ragazza avrebbe voluto far subito ritorno a Bilbao e immagina che se Rosa tornasse e la trovasse ancora lì, non la prenderebbe benissimo…

Ma vediamo le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto di domani, 10 gennaio 2021.

Il segreto anticipazioni: la trama di domani 10 gennaio 2021

A La Habana, Tomas e Maqueda si danno da fare per mettere in atto le migliorie alla sicurezza della miniera, ma Iñigo è preoccupato per le telefonate e le tangenti che continua a ricevere; non sa ancora chi o cosa ci sia dietro. Ci sono stati dei soldi arrivati direttamente in casa, e non sa come gestire la cosa…

Emilia, tornata a Puente Viejo, è molto preoccupata per la situazione di Raimundo, come tutta la famiglia, ma nota anche una certa rivalità tra donna Francisca e la marchesa de Los Visos; chiede spiegazioni alla Montenegro, ma inutilmente. Per il momento Francisca non sembra voler dire nulla su quello che è successo tra lei e la marchesa. Allo stesso tempo anche Emilia sembra non voler parlare di quello che è successo a Cuba.

Don Filiberto viene raggiunto in paese dal portavoce dell’organizzazione segreta che lo aveva rapito, che gli intima di accettare la loro proposta. Alicia fa il debutto in politica, con il suo primo comizio. Il paese accoglie bene le sue parole, ma non tutti sono d’accordo; infatti, arrivano già le prime minacce.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani, 10 gennaio 2021. Vi ricordiamo che si va in onda alle 14,20 circa.