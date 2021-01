Una vita anticipazioni: Genoveva fa il doppio gioco, Marcia si salva?

Dopo la graditissima sorpresa per il pubblico di Canale 5, con una doppia puntata di Una vita, la soap spagnola torna in onda domani, 11 gennaio 2021, con un episodio breve. Appuntamento come sempre alle 14,10 e, se i nostri calcoli non sono errati, domani vedremo su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1105 di Acacias 38. Che cosa succederà in questa puntata? Come avrete visto, Genoveva ha un nuovo piano in mente. Far curare Marcia affinchè lei si rimetta. Solo dopo, Genoveva continuerà con il suo diabolico avvicinamento a Felipe. Vuole vedere Marcia soffrire come lei sta soffrendo in questo momento. Per questo motivo, ha fatto arrivare un grande luminare in grado di operare la giovane brasiliana. L’operazione andrà come Genoveva si aspetta? Intanto Felipe è felicissimo per questa nuova possibilità che Marcia potrà avere grazie all’intercessione di Genoveva. Ursula ha dei dubbi sul piano della sua padrona…

Ma che cosa accadrà adesso ad Acacias 38? Scopriamolo con le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 gennaio 2021

In casa di Bellita sembrano essere tutti entusiasti per quello che è successo a Camino e a Cinta che potrebbero avere un futuro nel mondo del cinema. Sarà davvero così? Dopo aver scoperto che Susana ha presentato un disegno di Leandro al concorso, perchè non si sentiva all’altezza, Liberto e Rosina capiscono che forse la donna ha bisogno di nuovi stimoli, e magari di un nuovo amore. Decidono quindi di farle conoscere Armando. Rosina organizza insieme a Casilda una cena per i due, in modo che abbiamo modo di conoscersi. Armando del resto sembra aver davvero colpito tutte le donne di Acacias 38, anche Felicia e Carmen passano del tempo in sua compagnia e lo trovano un uomo sicuramente affascinante.

In attesa di conoscere quello che sarà il destino di Marcia, Ramon e Liberto vanno a fare visita a Felipe in ospedale, che li ringrazia per la vicinanza che stanno dimostrando in questo momento così complicato per lui. Nel frattempo Genoveva, rientrata a casa, ha deciso di organizzare un momento di preghiera per Marcia, invitando tutte le vicine a dire un rosario. Chiede a Ursula che tutto sia perfetto. La donna tra l’altro non vuole che la Dicenta sappia nulla del suo nuovo piano, dopo l’ultimo fallimento. E le dice che deve fare solo una cosa: obbedirle.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 11 gennaio 2021 su Canale 5.