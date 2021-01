Il segreto anticipazioni: Alicia in pericolo, Rosa vuole Marta lontano da Puente Viejo

Per la gioia di tutto il pubblico di Canale 5, Il segreto è tornato in onda! Dopo diverse settimane di assenza, su Mediaset sono tornate le ultime puntate della stagione della soap spagnola. Per chi non lo sapesse, quelle in onda in Italia sono le ultime puntate della saga! Tutte le storie infatti, avranno presto un finale perchè Il segreto ha chiuso i battenti. Cosa succederà quindi nel mese di gennaio 2021? Lo scopriamo iniziando proprio dalla trama de Il segreto per la puntata di domani, 12 gennaio 2021. Il segreto, ve lo ricordiamo, ci aspetta intorno alle 16,35 dopo il day time del GF VIp 5.

Come avrete visto negli ultimi episodi in onda, per Alicia le cose sono sempre più complicate. Non ci sono molte persone pronte ad accettare il fatto che una donna si dia così tanto da fare in politica. E gli avversari si fanno anche minacciosi, se non fosse stato per Matias, lei e sua madre sarebbero state aggredite da un gruppo di uomini…Ma per fortuna le cose sono andate in modo diverso. Che cosa succederà adesso? Alicia non sembra voler desistere nel suo intento…

Scopriamo quindi le anticipazioni con la trama de Il segreto per la puntata di domani, eccole per voi.

Il segreto anticipazioni: la trama di domani 12 gennaio 2021

Tomas, preoccupato, dopo aver saputo dell’aggressione, si reca da Alicia, ma scopre che la ragazza sospetta che, anche se non direttamente, potrebbe essere tra i sospettati mandanti dell’aggressione; tra loro c’è anche Mauricio, che viene attaccato dal Capitan Huertas.

Alla Villa, Rosa e Adolfo tornano in anticipo dal viaggio di nozze e lei, vedendo che Marta è ancora a Puente Viejo, va immediatamente su tutte le furie. Emilia viene contattata di nuovo dalla marchesa, che si mostra molto amichevole, ma donna Francisca la mette in guardia, dicendole che è bene non fidarsi di donna Isabel. Emilia non sa i motivi di questo monito ma ha tutte le intenzioni per scoprirlo.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani, 12 gennaio 2021 su Canale 5, come sempre ore 16,35 circa.