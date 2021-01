Il segreto torna domenica: Alicia ferita, come sta?

Pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Anche questa settimana la soap spagnola ci aspetta nella sua inedita collocazione domenicale, alle 14,15 circa subito dopo un nuovo episodio di Beautiful. Mediaset pensava che spostando Il segreto al posto di Una vita, ne avrebbe migliorato gli ascolti ma a quanto pare, almeno per il momento, la scelta non si è dimostrata vincente.

Ma torniamo invece alle anticipazioni, con le ultime news da Puente Viejo e la trama della puntata del 24 gennaio 2021. Avrete visto che Maqueda è stato aggredito ma che per fortuna non rischia la vita. Nel frattempo anche Alicia è rimasta coinvolta in un attentato, che cosa succederà adesso? Tomas non lo sospetta ancora ma durente il comizio di Julio Barreiros, a La Puebla, sono stati gli Arcangeli a far esplodere una bomba. Nell’attentato rimangono coinvolti diversi abitanti di Puente Viejo che erano andati a sostenerlo. Che cosa succederà alla figlia di Urrutia?

Vediamo le anticipazioni per la puntata di domenica, eccole per voi.

Il segreto anticipazioni: la trama di domenica 24 gennaio 2021

Tutti sono preoccupati per le sorti dei compaesani, ma soprattutto per la famiglia Urrutia. Gli unici che sembrano non pensarci minimamente sono Onesimo, donna Begoña e donna Francisca. Onesimo, come sempre, è concentrato su se stesso e sui suoi progetti. Donna Begoña, invece, ha paura che l’attentato possa ripetersi anche a Puente Viejo e tenta di tenere tutta la famiglia in casa, vietando perfino a don Ignacio di andare da Encarnacion. Francisca ha altro a cui pensare e non si preoccupa per i rivoluzionari. Ha infatti la guerra in casa visto che Emilia vorrebbe far iniziare a suo padre le cure sperimentali, cercando di ridargli la vita…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domenica, 24 gennaio 2021. Vi ricordiamo che Una vita andrà in onda subito dopo le nuove puntate de Il segreto.