Beautiful anticipazioni: Thomas fa il suo gioco ma finisce malissimo

Steffy stenta a credere che ancora una volta Hope possa ottenere quello che vuole e non riesce a capire come sia possibile che suo fratello, dopo tutto quello che è successo, possa accontentare la donna. Ma in questo strano gioco di scambi di favori e di ruoli, nulla è come sembra. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 29 gennaio 2021. Nella prossima puntata, vedremo quale sarà la nuova proposta di Thomas per Hope, pronto a fare il suo gioco…Ovviamente Thomas ancora una volta sfrutta il piccolo Douglas, dicendo a Hope che è lui che vuole vederla mentre Liam appare stufo di tutta questa situazione.

Non ci resta che scoprire quello che accadrà, vi possiamo solo dire che la recente scoperta di Ridge, in merito all’acido usato per le lavatrici, avrà presto un risvolto assolutamente inatteso…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 gennaio 2021

Nonostante le parole di Zoe che ha cercato di fargli capire in tutti i modi che Hope forse, anche se lui non se ne rende conto lo sta manipolando, il Forrester pensa invece di avere il coltello dalla parte del manico. E sa che Hope per il bambino potrebbe essere disposta a tutto. Per questo non cede di un passo. Pensando di essersi riavvicinato alla ragazza le dice che se vogliono costruire una famiglia insieme c’è ancora tempo, solo in questo modo lui le darà la custodia congiunta del piccolo Douglas. Il giovane Forrester ha preparato una grande serata e così Hope, sotto gli occhi di un incredulo Liam sta per accettare questo invito. Steffy continua a credere che suo fratello stia sbagliando e che presto si pentirà delle scelte prese…

Vi consigliamo di non perdere le prossime puntate di Beautiful perchè ci sarà un vero e proprio colpo di scena inaspettato che vedrà Thomas protagonista, suo malgrado… Beautiful ci aspetta al venerdì ma anche sabato e domenica con due episodi assolutamente da non perdere.