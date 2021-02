Una vita anticipazioni: Santiago si ribella a Genoveva, Felipe scopre il grande inganno?

Marcia si è resa conto che in Santiago c’è qualcosa di diverso…La ragazza non ha trovato sul suo corpo i segni delle cicatrici che nel tempo aveva imparato ad amare…Siamo quindi davvero sicuri che l’uomo arrivato ad Acacias 38 sia il marito di Marcia, il vero Santiago? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 16 febbraio 2021. In onda alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1124 e i colpi di scena non mancheranno. Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita, Genoveva sta cercando di convincere Santiago a lasciare Acacias 38, erano questi i patti tra loro. Ma a quanto pare l’uomo non ha nessuna intenzione di farlo. Ursula ha capito che dietro a tutta questa storia c’è lo zampino della sua padrona e vuole scoprire tutti i dettagli per tornare a esercitare il potere che aveva prima sulla moglie di Samuel…

Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani con le ultime news da Acacias 38!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 16 febbraio 2021

Marcia continua ad avere dei sospetti ma non dimostra i suoi timori a Santiago anzi, si finge di nuovo molto vicina a lui anche in pubblico. Al momento quindi il ragazzo non sembra sospettare niente.

Ramon e Carmen, delusi dalla reazione di Lolita per il regalo fatto al piccolo, decidono di comprare anche degli oggetti. Dei regali sia per lei e per la casa che per il bambino che sta arrivando. Ma la ragazza ha la stessa identica reazione…Non sembra mai essere felice.

Susana parla con Felicia delle strane domande che Ursula le ha fatto, non capisce il perchè dell’interesse verso Marcia e suo marito. Poi la sarta racconta a Rosina che Armando è cambiato moltissimo nel giro di un solo giorno e non sa che cosa aspettarsi da lui…

Ursula si vendica di Genoveva e le dice di aver scoperto che Santiago ha deciso di restare ad Acacias 38. La donna le chiede se sappia anche per quanto tempo e la Dicenta le dice che non ha nessuna intenzione di andare via, che resterà per sempre nel quartiere. Questa informazione colpisce Genovave che, come saprete, aveva un patto con Santiago. Genoveva scopre da Ursula che Santiago ha già contrattato con Fabiana il prezzo della pensione per starci almeno un anno, questo significa che non ha nessuna intenzione di andare via. Prima di andare da Santiago per mettere in chiaro che se ne deva andare, Genoveva minaccia Ursula: le fa sapere che conosce Mateo, il figlio di Telmo e che sa bene quanto di tiene. Le fa capire che se dovesse dire qualcosa su Santiago, pagherebbe a caro prezzo il suo affronto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 16 febbraio 2021.