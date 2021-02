Beautiful anticipazioni: Brooke e Ridge divorziano ancora, Thomas gioisce

Che cosa vedremo nella puntata di Beautiful in onda domani, 28 febbraio 2021? Come si chiuderà il mese della soap che a febbraio ci ha regalato non pochi colpi di scena? Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni ricordandovi che Beautiful ci aspetta anche alla domenica, con una nuova puntata da non perdere. A seguire andranno in onda Il segreto e poi Una vita!

Ma torniamo a Los Angeles. Come avrete visto nelle ultime puntate, Ridge sembrava essersi avvicinato molto a Shauna. Nel suo cuore però, almeno per il momento c’è posto solo per Brooke, alla quale ha chiesto di voltare pagina insieme. C’è però una clausola: Brooke deve perdonare Thomas. Ma la Logan sa che Ridge si è avvicinato alla madre di Flo e non sembra avere intenzione di perdonare Thomas. Come andrà a finire quindi tra lei e Ridge, il matrimonio non sarà salvato? Brooke è stata chiara: non si tratta di perdonare, il fatto è che Thomas è pericoloso, che dopo potrà fare sempre qualcosa di peggio e lei non può permettere che sua figlia rischi così tanto.

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 febbraio 2021

Brooke non cede. Non pensa che Thomas meriti il suo perdono. E’ ancora convinta che si tratti di una persona malata che ha bisogno di cuore. Ridge la pensa in modo completamente diverso e non trovando quindi un accordo con la Logan, alla fine decide di seguire il suo ragionamento, che porta quindi al divorzio. Brooke e Ridge firmano le carte per il divorzio anche se la Logan ne è molto addolorata. Eric cerca di consolare Brooke in questo momento per lei molto complicato.

Thomas invece deve riavvicinarsi a Zoe, ha ancora in mente un piano e infatti le promette che molto presto la farà tornare anche alla Forrester…Intanto però Thomas ha avuto la sua prima vittoria: il divorzio tra Brooke e suo padre.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 28 febbraio 2021.