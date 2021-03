Beautiful anticipazioni: Thomas e Hope lavorano insieme cosa succederà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 12 marzo 2021? Come andrà a finire il piano di Liam con Zoe e che cosa faranno Hope e Thomas? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano proprio a Los Angeles e ci raccontano quello che accadrà nella soap americana che tanto piace al pubblico di Mediaset. Facciamo il punto della situazione: Brooke è offesa dal fatto che Steffy abbia deciso di riprendere Zoe in azienda ma nè lei nè Ridge sanno qual è il piano della ragazza che sta cercando di aiutare Liam…Hope ha visto Thomas mentre bacia Zoe e forse inizia a pensare che il figlio di Ridge non è più ossessionato da lei e che quindi possono lavorare insieme e si può davvero fidare di lui. Ma questa storia è ricca di cose non dette e dietro c’è un piano diabolico di Thomas che come sempre trama alle spalle di tutti. Zoe invece parlando con Steffy capisce le preoccupazioni della sorella di Thomas: il ragazzo lo ha fatto di proposito pensando di innescare una reazione di gelosia da parte di Hope…

Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 marzo 2021

Alla fine nonostante tutto, Thomas e Liam iniziano a lavorare insieme. Questo permetterà a Liam di scoprire quelle che sono le vere intenzioni del figlio di Ridge grazie anche all’aiuto di Zoe? Ma siamo sicuri che la figlia di Reese abbia davvero intenzione di aiutare il giovane Spencer? E se stesse facendo il doppio gioco?

Steffy invece continua a essere convinta che Thomas stia usando Zoe solo per far ingelosire Hope e per riavvicinarsi a lei. Se infatti lui si mostrerà interessato a un’altra ragazza, Hope smetterà di pensare che è ossessionato da lei. Questo piano funziona?

Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful.