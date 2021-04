Beautiful anticipazioni: Wyatt potrebbe decidere di lasciare Sally? Quinn ci spera

Quinn e Shauna sembrano essere alleate nelle loro intenzioni: entrambe infatti credono che Wyatt stia facendo un grosso errore e che per lui non ci sia speranza con Sally. Non vedono nessun futuro insieme alla giovane stilista. Ma la decisione spetta a Wyatt, che cosa farà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 6 aprile 2021. Le soap di Canale 5 andranno in onda anche a Pasquetta per cui vi raccontiamo quello che succederà domani! Curiosi? Vediamo le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 aprile 2021

Quinn a quanto pare non è la sola a credere che Wyatt debba passare la sua vita al fianco di Flo. Anche Shauna infatti pensa che sua figlia sia ancora innamorata del giovane Spencer ma non solo. Shauna inizia a credere che anche Wyatt provi gli stessi sentimenti per sua figlia e che è arrivato il momento di riprovarci, nonostante lui sia fidanzato ancora con Sally. Ma questa relazione tra Wyatt e Sally durerà davvero? Lei è in crisi, tanto da perdere anche la possibilità di disegnare i nuovi bozzetti per la Forrester…Anche Wyatt nel frattempo si è reso conto di aver agito senza pensarci troppo, quando ha scoperto quello che Flo aveva fatto con Thomas. Forse avrebbe potuto prendersi del tempo prima di arrivare alla scelta di tornare con Sallye chiederle persino di diventare sua moglie?

La situazione, come vedremo nelle prossime puntate, si complicherà sempre di più tanto che nelle prossime puntate ne vedremo delle belle e Sally ci stupirà con una mossa che mai potremmo immaginare.

Appuntamento quindi a domani: Beautiful ci aspetta con la puntata del 6 aprile 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5. E a seguire una nuova imperdibile puntata di Una vita.